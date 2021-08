La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido compartir con todos el consejo que le dio la Reina Letizia en un encuentro que tuvo con ella en el Palacio de la Zarzuela.

La Reina Letizia y Terelu Campos tienen más cosas en común de lo que en principio podríamos pensar. La hija de María Teresa Campos ha sido protagonista de la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo Gourmet Edition’ después de que revelara una anécdota que vivió durante una conversación con la mujer del Rey Felipe VI. Este miércoles acudía a la casa de Gianmarco a cenar junto a Sofía Suescun y Yurena, a los que contó algunas de sus vivencias.

Pues bien, a pesar de que no le gustara mucho las elaboraciones creadas por el italiano, Terelu Campos se sintió lo suficientemente cómoda como para contar una conversación que mantuvo con la Reina Letizia. Y es que durante este encuentro que tuvieron en el Palacio de la Zarzuela, Letizia compartió una frase con ella que ahora Terelu cumple siempre que puede.

«Lo que uno tiene que intentar es intentar agradar y gustar a la mayoría». Esta es la frase que le dijo Letizia a Terelu Campos hace ya muchos años, cuando la Princesa Leonor estaba a punto de nacer. La colaboradora de ‘Viva la vida’ lo vio como un sabio consejo. Tanto es así que desde que se la dijera, Terelu ha intentado ponerla en práctica cada día.

Un encuentro del que saca un consejo dado por la Reina Letizia

Este consejo que lleva ahora consigo cada día desvela ahora que lo recibió en un encuentro que en un principio no le apetecía tener. «De eso que no te apetece y tú haces un esfuerzo para cuando a ellos no les apetece y hacen un esfuerzo por ti», confiesa sobre este plan que en un principio no le hace hacía gracia llevar a cabo. Sin embargo, ahora, años después, es consciente de que hizo bien acudir al Palacio de la Zarzuela.

No es la primera vez que Terelu Campos habla de la Reina Letizia. En octubre de 2019 ya desveló la conversación que mantuvo con ella durante otro o el mismo encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Corría el año 2003 y España recibía con mezcla de entusiasmo y sorpresa la noticia del compromiso del entonces príncipe Felipe con una joven periodista de TVE.

Terelu Campos fue la primera que dio el nombre de la mujer que había enamorado al actual Rey de España y lo hizo durante el programa que presentaba en Telemadrid. La hija de María Teresa Campos recordaba en ‘Viva la vida’ cómo fue aquel momento y revelaba el mensaje que recibió de Doña Letizia tiempo después durante una visita al palacio de la Zarzuela.

La reacción de la Reina Letizia tras el anuncio de su compromiso

Terelu desveló que su madre le pidió con insistencia que diese en directo el nombre de la periodista durante el programa que presentaba en Telemadrid. Más tarde, Terelu pudo saber cómo se tomó este hecho la ahora Reina de España. «Ella estaba en maquillaje y cuando suelto eso se lía la de Dios», aseguró. Y es que ella tenía que enfrentarse en directo a los informativos.