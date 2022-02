Anabel Pantoja. Esta lleva desde el pasado viernes en Sevilla, ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Su evolución no ha sido favorable; más bien ha empeorado. Ante la delicada situación del sevillano, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido dar un último parte en una conmovedora carta en la que también agradece las muestras de cariño recibidas. En los últimos días, el estado de salud de Bernardo Pantoja tiene en vilo a su hija,. Esta lleva desde el pasado viernes en Sevilla, ingresado en elSu evolución no ha sido favorable; más bien ha empeorado. Ante la delicada situación del sevillano, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido dar un último parte en una conmovedora carta en la que también agradece las muestras de cariño recibidas.

« Estoy pasando un momento bastante complicado»

estoy pasando un momento bastante complicado», arranca diciendo su escrito. «Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del «Como ya sabéis,arranca diciendo su escrito. «Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio 💚 . Las enfermeras cómo lo cuidan, los médicos cómo le ayudan, la seguridad cómo está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza cómo lo miman, los mismos compañeros y familiares».