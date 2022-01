El nombre de Marta Riesco está en boca de todos. La relación que une a la reportera con Antonio David Flores ha dejado a muchos boquiabiertos. Aunque para otros era un secretos a voces que corría por los pasillos de Mediaset. Ana María Aldón se ha pronunciado al respecto recordando un encuentro que tuvo con la periodista a finales del año pasado y la reveladora conversación que mantuvo con ella.

“En una ocasión, yo iba con Gloria Camila, por noviembre, y coincidí con Marta Riesco en un evento del hijo de Raquel Bollo», ha explicado la mujer de José Ortega Cano en ‘Viva la vida’. Ha subrayado que a ella la reportera le cae muy bien y que fue Marta quien se acercó a ella para hablar. La conversación giró en torno a asuntos íntimos. «Empieza a decirme que ella nunca había hablado de forma pública sobre temas de su vida privada. Yo no le había preguntado por nada en ningún momento. Me sorprendió que en cierto modo ella quisiera hablar de ese tema sin yo preguntarle».

La sorpresa de Ana María Aldón

Ana María Aldón ha hecho hincapié en que se vio sorprendida por este asunto, ya que ella nunca le hubiese preguntado por asuntos privados. «Me sorprendió que si me sacas un tema que no te estoy preguntando, no lo desmientas», ha afirmado respecto a su relación con Antonio David Flores. Unos rumores que venían sonando desde hace algún tiempo en la cadena. «En ningún momento lo desmiente. Yo doy por hecho que han podido tener algo por lo que se escuchaba fuera de cámara”.

Por su parte, Kiko matamoros también ha confirmado que el pasado mes de diciembre la propia protagonista le aseguró que estaba teniendo algo más que una buena amistad con Antonio David Flores. El principal protagonista quiso zanjar habladurías y despejar todas las dudas a través de una nota con la que confirmaba la noticia. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación».

Antonio David Flores también ha querido pronunciarse sobre su expareja. «Mi relación con Olga está bien. Llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial. Somos una familia y vamos a seguir siéndolo». Mientras que la sevillana ha optado por poner tierra de por medio y se ha refugiado en su familia. Ha pasado el fin de semana junto a sus hermanas y está evitando pronunciarse ante la prensa a sabiendas que se encuentra en el ojo del huracán. Su ex ha advertido que no desea que le enfrenten con su familia. «Si mis excompañeros quieren hacer daño que me disparen a mí. Que no sean crueles y no ataquen a terceras personas. No me gustaría que por comentarios de periodistas y colaboradores se me enfrentara a los míos. Me gustaría que todo esto transcurriese con la mayor normalidad. Sin que los medios intentasen hacer daño».