En una conversación en exclusiva con SEMANA, Concha Velasco contó que, tras su retirada de los escenario, se había ido a un residencia de mayores para estar bajo los cuidados de profesionales. Una decisión difícil que tomó junto a sus hijos y su médico, a pesar de ello se encuentra bien y feliz. Días después, este fin de semana, la actriz ha reaparecido junto a su hijo y lo ha hecho para ver a Jorge Javier Vázquez y disfrutar así de una de sus grandes pasiones: el teatro.

Este sábado, Concha Velasco ha reaparecido por primera vez después de conocer que se encuentra en un residencia de mayores y lo ha hecho para disfrutar de la función de teatro de Jorge Javier Vázquez en el Teatro Reina Victoria. Ha sido el propio presentador quien ha querido hacer partícipe a todos sus seguidores de que había podido estar junto a la actriz. Una tarde llena de emociones en las que ambos han podido compartir sensaciones y confesiones. «Feliz por haberle podido dedicar la función a Concha Velasco. Qué emoción tenerte entre el público. Gracias por tanto durante tantos años», escribía el presentador.

En la foto compartida, podemos ver a una Concha Velasco de lo más feliz. Y no es para menos. A pesar de pasar por un delicado estado de salud, la actriz le pone buena cara al mal tiempo y continúa disfrutando del teatro, una de sus grandes pasiones. Ha estado acompañada en todo momento por su hijo, Manuel, quien hace unos días confirmaba también que siguen haciendo los mismo planes que hacían antes de que su madre se trasladara a vivir a un centro privado.

Manuel Velasco salía al paso de las críticas

Tras conocer la exclusiva de SEMANA, la familia de Concha Velasco recibía una lluvia de críticas y su hijo, Manuel Velasco, hacía frente a ellas y justificaba la decisión que habían tomado en consenso con su madre. «Las estrellas, en el mejor de los casos, envejecen y mi madre es una estrella con una carrera admirable que está envejeciendo. Como sociedad tenemos que aceptarlo y no llevarlo con las manos a la cabeza», explicó el joven.

Manuel Velasco afirmaba que aunque su madre no esté enferma o grave, sí tiene un alto grado de dependencia y por ello tomaron la decisión de elegir un sitio en el que pueda estar atendida las 24 horas del día. El también actor desvelaba que la estancia en la que se encuentra su madre tiene «una habitación enorme, con dos ventanales gigantes«. «Yo no sé lo que pasa en la casa de ningún español. Solo sé lo que pasa en la mía. Y ocurre que mi hermano, que es un santo, y yo no podíamos atender a mi madre como se merece. Lo hablamos con ella», se defendió.

