La presentadora ha emitido un comunicado para aclarar las informaciones relativas a sus deudas y evitar «mi derecho al honor y a la imagen».

Este miércoles, María Teresa Campos ha emitido un comunicado negando rotundamente que atraviese dificultades económicas. En su escrito, enviado este miércoles por la tarde, aclara quehace referencia a su supuesta ruina económica y a sus deudas millonarias.

«Se vierten informaciones incompletas»

«En fecha 14 de octubre del corriente se ha procedido a publicar un artículo en el que se hace referencia a mi persona bajo el titular «Teresa Campos, desesperada por las deudas: Hacienda le reclama 700.000 euros». En el texto de ese artículo se vierten informaciones incompletas con manifestaciones que no son ciertas, como que mi vivienda está agravada con dos hipotecas por importe de más de 1.000.000 de euros, vulnerándose con ello mi derecho al honor y a la imagen», reza el escrito de la veterana periodista.

En su breve misiva, la malagueña recalca: «Emito el presente comunicado para evitar que se produzcan mayores perjuicios a mi persona y/o que se deriven responsabilidades para otros medios de comunicación, que al reproducir el contenido del referido artículo podrían también vulnerar mis derechos». Y concluye: «Asimismo les informo que hago expresa reserva del derecho a ejercer las acciones legales que puedan derivarse de los referidos hechos».

«A mí me ha escrito un mensaje Teresa y ella me dice que se publican «falsedades», ha señalado Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’. Belén Esteban, por su parte, ha dicho que «María Teresa tiene un problema con Hacienda», pero es un asunto que «está recurrido». La ‘princesa del pueblo’ añadía: «Hipoteca no tiene. No tiene ninguna hipoteca de la casa. La información no me viene por las Campos, que quede claro». Según ha explicado la de Paracuellos del Jarama, sus fuentes le han aclarado que la malagueña no ha recurrido a la ayuda de prestamistas para hacer frente a su situación económica.

En las últimas semanas, María Teresa Campos ha ocupado todos los titulares. ¿El motivo? Su polémica entrevista con Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’. En su visita al programa, la periodista fue especialmente dura con el presentador. «Dicen que tú eres un gamberro asqueroso que te vas por ahí. Y como no eso… te va a dar otra vez… ten cuidado. Gilipollas. Tonto, si no tienes a nadie. Que el Paco (exnovio de Jorge) no te quiere, solo va de vez en cuando por el interés. Que no te quiere nadie. Que estás más solo que la una». Son algunas de las palabras que la andaluza dedicó al de Badalona. Esto provocó la indignación y la decepción de Jorge Javier, quien no ha dudado en arremeter contra ella desde el plató de ‘Sálvame’.

Jorge Javier habla de la familia Campos como «un clan enfermo»

El catalán considera que María Teresa, así como sus hijas Terelu y Carmen Borrego, llevan años «instaladas en una realidad que poco tiene que ver con la realidad, valga la redundancia. Y que muchas veces a lo largo de su vida se han enfrentado a enemigos imaginarios. Y eso las ha llevado, como Don Quijote, a ver molinos de viento. Veían enemigos donde no los había». Y ha calificado a la familia Campos como «un clan enfermo».

«Teresa tiene un ahora un reto importante en su vida. Lo digo de todo corazón: ‘Ostras, me quedan años de vida’. Estoy convencido de que María Teresa puede volver a trabajar. A lo mejor no en un plató de televisión, pero sí en un programa, editado, cuidado, en algo que le gusta. Tiene 78 años, tampoco tiene 123. Creo que el gran problema de María Teresa es… Si algo me ha servido toda esta historia es para reafirmarme en una cosa que vengo preparándome desde hace tiempo», señalaba Jorge Javier el pasado miércoles.

«Es fundamental prepararse para el adiós»

«La gran asignatura pendiente de María Teresa es no prepararse para el adiós… en un trabajo como éste, que es fundamental. Es fundamental prepararse para el adiós y saber que esto se acaba», ha recalcado Jorge Javier. «Es una asignatura que tiene pendiente. Tiene que coger las riendas de su vida y decir: ¿Cómo quiero vivir el resto de mi vida? ¿Como una persona con resentimiento o como una persona optimista y dando gracias por todo lo que tengo, que es mucho?’ Es lo que a mí me gustaría. Es un momento de plantear soluciones». Aunque ha atacado con dureza a María Teresa, admite que sigue sintiendo un gran afecto por ella y que no descarta reconciliarse con ella en el futuro: «¿Cómo voy a dejar de tener relación con una persona a la que quiero desde hace 20 años, a la que he admirado?».