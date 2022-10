José Ortega Cano no levanta cabeza y es que ya no tiene cuerpo para más disgustos. Como bien ha señalado Alessandro Lequio, si algo define a un torero es la templanza y el diestro la ha perdido por culpa de su inestable situación matrimonial con Ana María Aldón, las duras acusaciones de Rocío Carrasco en su serie documental y cada vez que pisa un plató de televisión, además de la polémica suscitada por su entrevista a Ana Rosa Quintana por esa ya histórica frase de “mi semen es de fuerza” que tantos ríos de tinta ha generado. Pero a todo esto hay que añadirle la incursión de Patricia Donoso, la abogada que asegura haber tenido un idilio romántico con el torero, aunque reconoce que el sexo no ha jugado un papel en su relación.

Ahora es él quien toma la palabra para responder a la letrada a sus acusaciones, así como para definir su vinculación real, y lo ha hecho en un contundente comunicado de prensa redactado desde el gabinete de su abogado, Enrique Trebolle, previo paso a emprender acciones legales, como así ha querido dejar claro ya Gloria Camila Ortega. Reproducimos en su totalidad la nota de prensa con la que el torero quiere despejar las dudas de infidelidad sobre su matrimonio con Ana María Aldón, así como dejar claro que entre él y Patricia Donoso no ha existido nunca una relación romántica ni platónica, como así se esfuerza ahora ella en hacer ver:

Comunicación del despacho profesional de Don Enrique Trebolle:

Que, puestos en contacto con don José Ortega Cano y tras recabar la pertinente información, es preciso negar la veracidad de un comunicado redactado por una abogada a la que el señor Ortega Cano ni ha contratado ni ha encomendado servicio profesional alguno en su condición de letrada. Cualquier canalización de noticias que tengan que ver con las diferentes acciones jurídicas que se han de interponer por el señor Ortega Cano, estará centrada, única y exclusivamente, en el trabajo que realice el despacho que encabeza el presente comunicado. No obstante, ante la inveracidad de determinadas manifestaciones que se ponen en boca del señor Ortega Cano, propiciadas con el único afán de sembrar confusión en perjuicio de los intereses de nuestro cliente, nos reservamos cuantas acciones legales sean precisas para defender ante los tribunales la honorabilidad y el crédito de un hombre de bien que está sufriendo, inmerecidamente, injustos ataques a su integridad moral y personal”, reza el comunicado.