Apenas ha pasado un mes desde que Hiba Abouk aprovechó su perfil de Instagram para anunciar a sus más de 900 mil seguidores que estaba esperando un bebé. Aunque desde que hiciera pública la buena nueva son muchas las instantáneas que ha compartido presumiendo de barriguita, anoche fue la primera vez que la actriz se enfrentó a los micrófonos y lo hizo compartiendo algunos detalles de su estado.

Hiba Abouk anuncia que está esperando su primer hijo

«De momento lo estoy llevando bien, sin ninguna molestia. Porque se me nota la tripa que si no… hasta ahora he hecho vida normal como si no estuviera embarazada. Todo exactamente igual que antes de estar embarazada», desveló la protagonista de ‘El Príncipe’. Hiba también contó que por ahora prefiere reservarse de cuánto está, pero lo cierto es que teniendo en cuenta la barriguita que ya tiene y que es su primer embarazo, parece muy probable que ya se encuentre en el segundo trimestre.

Hiba Abouk se prepara para ser madre: de prácticas con la hija de unos amigos

Además Hiba desveló que lo que más le importa es que venga con salud y que sea niño o niña no será el único: «era un niño esperado y deseado, mucho mucho. Me gustaría que venga con salud, y ya habrá tiempo de buscar el niño o la niña más adelante. El concepto de hermandad es muy importante y sí que tengo claro que hijo o hija única no va a ser».