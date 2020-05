Mónica Hoyos trae una vez más a la revista SEMANA una entrevista que dará mucho que hablar y es que ‘Un café con Mónica’ se ha convertido para este medio en una apuesta segura. Además, de comentar nuestra portada con rostros conocidos, la presentadora de televisión charla con famosos, quienes se sinceran a corazón abierto a través de videollamadas. La última de ellas tiene como protagonista a Colate Vallejo- Nágera, con quien coincidió en la aventura selvática de ‘Supervivientes‘ en su misma edición. Aunque en el reality tuvieron alguna rencilla, lo cierto es que vivieron momentos que permanecerán para siempre en sus retinas. Con perspectiva y habiendo pasado casi un año desde que terminara el reality, tanto Mónica como Colate han hecho balance de su concurso.



En un cara a cara en el que prometen dejar atrás sus batallas y en el que bromean sin cesar, Mónica y Colate revelan en qué punto está esta amistad, aparentemente llena de altibajos. A pesar de que han pasado algunos meses desde que ambos estuvieran en Honduras, fueron muchas las conversaciones que los dos mantuvieron en la isla cuando estaban alejados del mundanal ruido. Sin embargo, parece que se quedó algo por decir. Colate no quedó satisfecho con ‘Supervivientes’ después de la importante lesión que sufrió, pero se había mantenido en silencio sobre ello y ahora ha querido sincerarse sin ningún tapujo. De hecho, en ese instante, temió fuertemente por su vida, aunque, según él, el concurso no le dio la relevancia suficiente al no tratarse de Isabel Pantoja. «Es un programa tan manipulado…», comienza diciendo. Unas palabras que, sin ningún género de dudas, traerán gran cola, pues Colate se muestra muy molesto con el tratamiento que entonces se dio a su problema de salud.

Cabe recordar que todo sucedió cuando Colate y el resto de sus compañeros portaban una gigantesca rueda durante una prueba de recompensa, pero esta cayó sobre el concursante y sobre Fabio provocando unos gritos desgarradores en Colate que dejaron sin palabras a la audiencia. Afortunadamente, contó con la ayuda de sus compañeros, quienes de forma apresurada le retiraron la rueda en cuestión de segundos, lo que ayudó a que el impacto no fuera todavía más grave. En un principio, se pensó que se había dañado la clavícula y se había dislocado el hombro, pero tiempo después se vio obligado a pasar por quirófano. Tras 18 días de dolores y ya en España, Colate se tuvo que someter a una intervención con el fin de recolocar sus diversas fracturas en el tronco superior central.

Colate sufrió grandes dolores

Tales fueron sus dolores que incluso tuvo que abandonar en una ocasión el plató de ‘Tierra de nadie’, pues se sentía molesto al estar muy reciente su operación. Concursó tras este percance, a pesar de que su continuidad dentro del concurso estuvo en peligro y de que incluso tuviera que ser trasladado en helicóptero. Guardó reposo, volvió al reality y terminó siendo expulsado en la décima semana de su edición, eso sí, teniendo claro que siempre había dado todo de sí mismo desde que comenzó el programa más atrevido de la televisión.

Fabio y @ColateNicolasVN están siendo atendidos por los servicios médicos tras la prueba realizada https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/BNf9EBSOy5 — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

Se fue de la isla con un cabestrillo, pero habiéndose dejado la piel a cada instante. Así lo demostró que muchos de sus seguidores en redes sociales aplaudieran su supervivencia así como no haber tenido pelos en la lengua en ninguna de sus discusiones.