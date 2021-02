Este lunes, Ella Bisbal Tablada, la hija de David Bisbal y Elena Tablada, ha cumplido 11 años. La niña ha tenido una doble celebración. Os las mostramos

Este 15 de febrero, Ella Bisbal Tablada ha cumplido 11 años y ha tenido una doble fiesta por motivo de su cumpleaños. La hija de David Bisbal y Elena Tablada ha disfrutado por partida doble: primero con su madre y después con su padre. A pesar de que la relación entre el almeriense y la diseñadora es nula y durante los últimos años hemos sido testigos de sus enfrentamientos, ambos desean que su única hija en común pase su gran día rodeada de cariño y amor. Por este motivo, decidieron que este lunes pudiera disfrutar tanto de la compañía de su padre como de su madre. Eso sí, por separado.

La pequeña salió a comer con su madre y Javier Ungría

Ella Bisbal disfrutó de una agradable y una pequeña fiesta en el restaurante que regenta Javier Ungría, en una de las zonas más exclusivas de la capital madrileña. Hasta allí se desplazó la familia más cercana y la pequeña pudo disfrutar de una comida junto a su madre, su hermana Camilla, el propio Javier y su abuela, Elena. También en casa de la diseñadora disfrutaron de una decoración en tonos rosas y con enormes globos con la que decoró el restaurante. A su entrada, la cubana habló con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del local y reveló cómo estaba siendo el día de su pequeña Ella. Puedes ver el vídeo a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como ha asegurado Elena Tablada, le ha regalado «muchas cositas, que ella quería», además de revelar que después de esta fiesta con la familia materna se marcharía con su padre, David Bisbal, para celebrar el día de su cumpleaños en compañía del almeriense, de Rosanna Zanetti y de sus hermanitos, Bianca y Mateo. Y efectivamente así fue. Tras disfrutar de la fiesta que le preparó Elena Tablada, Ella puso rumbo a la casa que tiene en una exclusiva urbanización en San Sebastián de los Reyes.

La otra gran fiesta que tuvo la hija de Bisbal en casa del almeriense

Fue Rosanna Zanetti quien compartió la gran fiesta que le organizó a Ella por su 11 cumpleaños. En esta ocasión, la pareja decidió celebrar el gran día en su propia casa debido al confinamiento perimetral. Por este motivo, la modelo venezolana también decoró toda la casa con enormes globos. «Detalles especiales para personas especiales«, ha escrito. Además, nos ha dejado ver la enorme tarta con varias plantas donde la hija de Bisbal sopló las velas y pidió un deseo por su 11 cumpleaños.

«Nos ha tocado otro cumpleaños en confinamiento, pero no por ello tendría que ser menos especial. 11 años, no me lo creo mi princesa crece!💕», escribía el almeriense junto a una imagen donde aparece su hija de espaldas dando un enorme salto y de fondo toda la decoración que prepararon para la pequeña.