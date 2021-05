Olga Moreno se encuentra en Honduras participando en ‘Supervivientes’. Aunque llegaba como una de las favoritas, está perdiendo seguidores

Olga Moreno no sabe todo lo que está ocurriendo en España. Desde que pusiera rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2021‘, la vida de su entorno ha dado un giro de 180 grados. Y aunque ella no lo sepa, la suya también. Aunque cuando se conoció la participación de la malagueña en el concurso de Telecinco, partía como una de las favoritas para alzarse con el premio de los 100.000 euros, ahora ha ido perdiendo muchos seguidores por el camino. Incluso se han disuelto club de fans por el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Eliminan una cuenta de apoyo a Olga Moreno

Una de las cuentas de fans más activas de Olga Moreno ha asegurado que iba a disolverla porque no podía seguir mostrando apoyo a la malagueña, después de todo lo que ha contado Rocío Carrasco sobre ella. «Me veo obligada a borrar esta cuenta ya que no puedo defender a una persona que es CÓMPLICE de todo lo que se está diciendo con PRUEBAS«, escribían desde el perfil de Olga Moreno Fans. Y añadían lo siguiente: «ROCÍO YO SÍ TE CREO».

La persona tras el perfil del club de fans de la mujer de Antonio David Flores justificó su decisión e incluso pidió a sus más de 600 seguidores que se replanteasen su opinión sobre el tema. «Psicólogos, pruebas judiciales… ¿Qué más queréis? Abrid los ojos como he hecho yo», aseguraba. A pesar de sus publicaciones, muchos seguidores de Olga Moreno criticaron la postura de la persona encargada llevar esta cuenta de fans de la malagueña. Tras anunciar su decisión, efectivamente ha eliminado el perfil de Twitter. Al buscarlo aparece el aviso de «esta cuenta no existe». Un golpe duro para Olga Moreno que está perdiendo apoyos a favor de Rocío Carrasco.

La mujer de Antonio David Flores pierde apoyos

Olga Moreno está completamente ajena a todo lo que está pasando en España. Se marchó con la emisión de los primeros episodios de la serie de Rociíto y lo hizo completamente devastada y destrozada. No daba crédito a todo lo que se estaba contando sobre su familia. Por este motivo, la hemos visto en alguna que otra ocasión romperse a llorar en los Cayos Cochinos.

En este último episodio, Olga fue una de las grandes protagonistas y Rocío Carrasco habló sobre ella. «Es otra sinvergüenza… al final conviviendo con quien vive, pues mucho menos, no te puedes esperar. Es una cómplice de Antonio David Flores, total y absolutamente«, decía la hija de Rocío Jurado. Tras estas explosivas declaraciones, el club de fans de Olga Moreno ha decidido darle la espalda y eliminar así cualquier rastro de apoyo a la empresaria, que se encuentra a miles de kilómetros de su casa.