Dos días después del concierto solidario que Rocío Carrasco organizó como homenaje a su madre, Rocío Jurado, en el Wizink Center de Madrid sigue dando que hablar. A pesar de que se hizo por una buena causa, ahora se conocen algunos sorprendentes datos que convierten a Rocío Carrasco en protagonista de una polémica. Y todo tiene que ver con una condición que podría haber puesto a las cantantes que animaron a todos los asistentes al concierto.

Todas las cantantes que posaron y que cantaron sobre el escenario del Wizink Center el pasado 8 de marzo lo hicieron sin cobrar nada. No solo era un homenaje a ‘la más grande’, sino que era un evento solidario con el que se pretendía recaudar dinero para Ana Bella, una asociación de ayuda a mujeres maltratadas. Sin embargo, las cantantes tuvieron que firmar una cláusula en el contrato, impuesta por Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, una condición con las que en un primer momento no estaban de acuerdo. Y es que las cantantes tuvieron que firmar la cesión de sus derechos de imagen. Así lo asegura Diego Arrabal, que declara que las cantantes se quedaron de lo más sorprendidas al encontrar en el contrato una cláusula por la que cedía sus derechos de imagen en el concierto. «Pusieron el grito en el cielo y el enfado todavía es tremendo», recalca el paparazzi en su canal de Youtube, aunque no ha mostrado pruebas que demuestren este punto.

Las cantantes no estaban de acuerdo con la cesión de su imagen

Pero todo esto lo han hecho porque tienen un plan. Y es que Rocío Carrasco y la cadena tienen la intención de comercializar un DVD del evento, que fue grabado al completo. De hecho, la idea es ponerlo a la venta después de que este concierto se emita este viernes en Telecinco, sustituyendo, de esta forma, al ‘Deluxe’.

«Las artistas se negaron porque entendían que el evento era solidario y si es solidario, no tiene que ganar dinero nadie. Después de estar mucho tiempo negociando, estas personas, que no tenían ganas de problemas, cedieron, pero estuvieron a punto de no subirse al escenario», sigue explicando el paparazzi en su canal de YouTube. Las cantantes que fueron han preferido no pronunciarse sobre esta polémica públicamente y cumplieron con el compromiso solidario.

Las artistas están enfadadas, pero no lo han demostrado públicamente

Durante el discurso que dio antes del concierto, Rocío dedicó unas bonitas palabras a todas las cantantes. En ese momento aún no se conocía la condición que le había puesto a todas ellas: «Que no se le olvide a nadie que es un concierto benéfico para la Fundación Ana Bella, pero vienen porque es Rocío Jurado», puntualizaba Rocío Carrasco. «Las canciones me gustan todas y hoy cada artista se lleva la canción a su terreno y a su estilo. No hay un pero que ponerle a ninguna. Hay versiones que son la releche».

