Cuando están a punto de cumplirse tres meses de la muerte de Manolo Santana, el mundo de tenis se ha reunido para rendirle tributo. Un emotivo acto al que no ha faltado la viuda del tenista, Claudia Rodríguez. Se ha mostrado compungida y totalmente rota en lágrimas. Estuvo muy arropada por Bárbara, la hija que Santana tuvo con la azafata Bárbara Oltra. El acto, celebrado en el Club Tenis Puente Romano de Marbella, contó con la presencia de Álex Corretja, Sergi Bruguera, Juan Carlos Ferrero y Björn Borg, entre otros.

Una jornada, organizada por la Real Federación Española de Tenis, en la que las emociones se vivieron a flor de piel. Sobre todo, para la viuda del tenista. Claudia Rodríguez estaba desolada. Recibió un gran ramo de flores y una fotografía inédita del tenista con el trofeo obtenido en Wimbledon, que estaba firmada por los tenistas presentes. Acudió vestida con un traje dos piezas en blanco, el color del luto en distintas culturas con el que se recuerda la pureza del alma.

Un sentido homenaje en recuerdo a Manolo Santana

Aunque Rafa Nadal no pudo estar presente en el homenaje, sí que envío un vídeo en el que destacó la figura de Santana. “Manolo fue alguien que ha hecho cosas únicas, un pionero en la historia de nuestro deporte. Nos ha marcado el camino a todos los que hemos venido detrás”, dijo. Mientras que Roger Federer también intervino a través de un vídeo en el acto destacando la pasión que el español tuvo por el tenis. «Siempre fue un verdadero caballero. Uno de las más grandes y agradables leyendas que hemos tenido. Me encantaba verle por todo el mundo y en Madrid, por supuesto, donde me hacía sentir muy especial cuando iba a buscarme al aeropuerto con mi familia”.

El acto ha contado con diversas personalidades, entre ellas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Esta última no pudo evitar emocionarse: «Estará encantado viéndonos en esta pista, que lleva su nombre. Marbella le debe mucho a Manolo, que ha sido un gran embajador de la ciudad. Junto a Manolo presentamos alguna candidatura de Copa Davis, y espero que sean muchas las ocasiones en que vuelva».

Manolo Santana nos dejó el pasado 11 de diciembre a los 83 años a consecuencia de un fallo cardíaco. Será siempre recordado como uno de los deportistas más importantes de nuestro país. Se convirtió en el primer español en ganar cuatro títulos de Grand Slam. Se retiró oficialmente en 1980, pero estuvo toda su vida muy ligado al mundo del tenis. En cuanto a lo personal, estuvo casado en cuatro ocasiones. Su matrimonio más mediático fue con la televisiva Mila Ximénez. El último, con la colombiana Claudia Rodríguez con quien se dio el «sí, quiero» en 2013.