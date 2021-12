Claudia Osborne y su padre, Bertín Osborne, llevan días siendo protagonistas de una polémica. Las palabras de la joven sobre la ausencia de su padre durante su infancia en la entrevista que concedieron el pasado 25 de diciembre a Toñi Moreno ha provocado toda una oleada de críticas al cantante y presentador de televisión. Ahora su hija se ha visto en la obligación de aclarar la relación que tienen.

«Estoy recibiendo muchos mensajes a raíz de un programa de televisión y quiero compartir con vosotros mi sentir, antes de cerrar este tema y no volver a pronunciarme, ya que no es mi intención participar en este tipo de contenidos», ha empezado diciendo en un comunicado que ha compartido en sus redes sociales.

«Mi relación con mi padre Bertín, para mí es muy importante, ambos formamos un equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir. Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar ya lo hemos hecho en privado, como en cualquier familia», ha seguido explicando para dejar claro que todo lo que se ha dicho no es verdad.

Claudia Osborne hace público un comunicado tras la polémica

Y Claudia aprovecha la ocasión para aclarar que no se mostró todo lo que dijo, momento en el que lanza un ataque a Mediaset: «La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin yo saber que esto iba a ser así», apunta. Además, deja claro que tiene una relación estupenda con su padre: «Mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista que yo concedí y la conclusión para mí. Agradezco a las personas que han sabido empatizar y no juzgar. Cada familia tiene sus asuntos que aprender a gestionar y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho. Os deseo lo mejor en este nuevo año que comienza», dice tajante con el objetivo de que se dejen de decir mentiras.

No pudo evitar las lágrimas al hablar de su padre

La hermana pequeña de las Osborne se convirtió en la protagonista de la noche después de romperse al recordar su infancia. Claudia reconocía que su padre había sido «un padre ausente, pero no despreocupado», empezaba diciendo. Su hremana Eugenia también dedicaba unas palabras que hacían cuestionar la figura de Bertín como padre: «Cuando se divorciaron, no noté la diferencia porque mi padre nunca estaba. Mi madre nos protegió y nos hizo entender, aceptar o perdonar que él no estuviera todo lo que nos hubiese gustado. Siempre nos decía: vuestro padre, lo primero. Y gracias a ella, todo siguió», puntualizaba.

Por su parte, Bertín Osborne habló también de cómo su ausencia marcó la infancia de sus hijas: «Lo he pasado mal, había cosas que no sabía», empezaba diciendo sobre lo que sintió al leer el libro de su hija pequeña, ‘Lo mejor de ti: el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz’. «Han sido noches duras, nunca me dijeron nada, ni ella ni sus hermanas. Eso me ha matado, de verdad. Son momentos vitales, que ella se encontraba mal…», decía. Ahora parece que todo se ha arreglado y así de claro lo deja Claudia Osborne en este comunicado, en el que defiende ante todo a su padre.