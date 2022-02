Claudia, la hija de Raquel Revuelta, está viviendo unos días complicados. Su padre falleció hace dos años cuando no pudo superar una operación de corazón, en la que le iban a implantar una válvula cardíaca. A los 55 años fallecía, dejando desolada a su familia. Ahora, dos años después, la joven ha querido recordar todo lo que hacía con su padre, con el que tenía una increíble relación a pesar de que estaba separada de su madre.

«No me he pasado por aquí desde hace unos días, y quizás no tendría que escribir esto, ni siquiera sé aún si me gusta hacerlo, pero me sirve de terapia. Escribir siempre me ha resultado más fácil que hablar. Y puede que alguien se sienta identificado y le alivie saber que además de las vidas perfectas que mostramos por estos lares, también son vidas imperfectas, humanas», ha empezado diciendo sobre el valor que ha tenido al hacer público sus sentimientos cuando se cumplen dos años de la muerte de su padre.

La joven ha querido recordar todo lo que hacían juntos: «Todos los días recuerdo cosas bonitas que hacía contigo. Recuerdo cómo íbamos adaptándonos, aceptándonos y acercándonos el uno al otro a medida que iba pasando el tiempo. Las charlas diarias, las llamadas de teléfono de 3 minutos en los trayectos. Recuerdo cómo me calmaba tu voz, y a la vez lo nerviosa que me ponía cuando eras duro conmigo, porque lo necesitaba. Lo que me has enseñado, para que no sufriese en la vida, para que no intentase comprenderla tanto, sino vivirla y ya. Recuerdo cómo quería gustarte, cómo quería que me mirases con la admiración con la que yo te miraba a ti», ha continuado.

Ha recordado todo lo que hacía con su padre cuando estaban juntos

A pesar de que han pasado dos años de la última vez que se vieron, la hija de Raquel Revuelta todavía tiene en su memoria todo lo que vivió junto a su padre. Además, no duda en recordarlo y revivirlo: «Todos todos los días revivo esas cosas bonitas, y recuerdo alguna nueva», declara. Pero entre esos recuerdos está el día que pasó a ser el peor de su vida. «Pero es cierto que estos días, justo dos años después, me acuerdo también de ‘ese’ día, del 13/02/20. De las sensaciones de esa mañana. De preguntarte mil veces el riesgo que tenía esa operación y relajarme otras mil veces con tu respuesta de ‘sólo un 2%’. De la despedida, y verte entrando tranquilo a primera vista. De las horas de espera interminables y de todo lo demás que…», dice con dolor.

Y a pesar de tener en su memoria ese día, tienen más pesos los recuerdos que tiene junto a él, desde el día que nació: «Doy gracias porque en estos dos años los buenos recuerdos han tapiado el recuerdo de ‘ese’ día. Porque no sé qué fenómeno será, pero con el tiempo voy entendiéndote más, conociéndote más y queriéndote mucho mucho más, aunque no estés. El mejor padre del mundo mundial. Dos años mandando todos mis besos al cielo 💫✨», le termina diciendo.

