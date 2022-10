Ella es Claudia Bouza, una de las actrices de reparto del nuevo largometraje ‘Asombrosa Elisa’, junto a la también actriz Silvia Abascal, a los actores Asier Etxeandia e Iván Massagué y bajo las órdenes del director de cine Sadrac González-Perellón. Bouza es además influencer -con más de 111.000 seguidores en Instagram-, top model internacional de Elite Models USA y entre sus últimos trabajos está la portada de ‘Harper ‘s Bazaar’ Vietnan, entre otros; aunque su futuro profesional está enmarcado dentro del cine y teatro como ella misma narra en su entrevista más esperada. Estas últimas semanas, las alfombras rojas de los mejores festivales de cine de Europa le han recibido con los brazos abiertos y su sueño de ser actriz es ya una realidad.

Ha pasado más de un año desde que Claudia Bouza emprendiera un nuevo y exitoso camino por Europa y el mundo entero para dedicarse a la interpretación y modelaje: cómo está Claudia Bouza en estos momentos.

Estoy más enfocada que nunca en la interpretación. Desde que empecé a estudiar teatro a los 14 años hasta el día de hoy, nunca he dejado de luchar por mis sueños. A lo largo de mi trayectoria, he pasado por muchas fases, entre ellas momentos muy duros en los que se hacía todo cuesta arriba. Pero ahora más que nunca veo que vale la pena luchar por ello día sí y día también. Es lo que más feliz me hace feliz: la interpretación.

¿En qué proyectos se encuentra inmersa y en promoción en estos momentos, Claudia?

Ahora mismo estoy en proceso de castings en España y en Estados Unidos. Estoy pendiente de un proyecto muy especial del que aún no puedo hablar, pero espero poder comunicar de aquí a poco tiempo.

También acaba de estrenar el nuevo film ‘Asombrosa Elisa’, del director Sadrac González-Perellón, y con quien ha compartido cartel junto a Silvia Abascal, Asier Etxeandia e Iván Massagué, entre otros… ¿Cómo es trabajar con los grandes del cine español?

Estoy inmensamente agradecida a nuestro director, Sadrac González-Perellón, por haberme dado la oportunidad de formar parte de este thriller tan diferente y especial como es ‘Asombrosa Elisa’. Espero que os guste tanto como a mí. Es un equipo de actores maravillosos con los que desearía poder coincidir en otros proyectos.

¿Cuál es y cómo es su papel en esta película?

Mi papel es pequeño, pero muy especial y necesario para el desarrollo de la trama. He tenido la suerte de trabajar con Silvia Abascal, la cual admiro mucho profesionalmente. En la película soy galerista y estoy explicando a Silvia, en este caso en el papel de ‘Úrsula’, una serie de eventos y acontecimientos que son clave para el desenlace de la película.

¿Hacia dónde camina profesionalmente Claudia Bouza? ¿Cuáles son sus metas y objetivos a corto y largo plazo?

Esta carrera es muy volátil: un día estas aquí, otro allá, unas veces estás en el punto de mira, otras se olvidan de ti… Lo importante para mí es saber por qué hago lo que hago y esta cuestión la tengo muy clara. Obviamente a todos los actores nos gustaría ganar un Oscar, pero a mí me hace muy feliz estar en un escenario y no necesito pensar en un galardón o reconocimiento para seguir eligiendo lo mismo camino cada día de mi vida. Mi motivación viene de dentro. Es un sentimiento muy especial, algo que está por encima de la fama y los premios. Soy una persona sensible, he pasado por muchas cosas en la vida -como mucha gente-, pero mi refugio siempre ha estado en los escenarios y en las obras de teatro, en las películas y también en la música. Me gusta actuar, contar historias y sumergirme en la psicología de los personajes. Mi objetivo ahora, entre otros muchos, es seguir disfrutando de este maravilloso camino y seguir conociéndome a mí misma en profundidad a través de los personajes que interpreto.

Cannes, San Sebastián, Sitges… Claudia Bouza es bienvenida a cada festival de cine y alfombra roja de peso y glamour. ¿Cómo está viviendo este dulce momento, Claudia?

Mi regreso a Europa ha sido por la puerta grande, y debo decir que no me esperaba para nada estar invitada a estos grandes festivales de cine. Ha sido toda una experiencia para mí vivir en primera persona todo lo que hasta ahora este año me ha dado y que, desde siempre, he seguido tan detenidamente a través de las revistas o redes sociales. Lo más especial para mí ha sido estar el Festival de Cine de Sitges, ya que asistí por primera vez a mi propio estreno.

Y contestando a la pregunta sobre mis objetivos a corto plazo, creo que me encantaría poder presentar una película en algún otro prestigioso festival de cine… Tal vez en Venecia, por ejemplo. ¡Sería una maravilla!

¿Le veremos entonces a principios de 2023 también desfilar por las alfombras rojas de los Oscar y Goya, respectivamente?

¡Me encantaría!

¿Le gustaría trabajar también sobre las tablas o la televisión o de momento se encuentra cómoda en el cine?

Me gustaría trabajar en todo: me gusta el teatro, me formé haciendo teatro en Nueva York, he recreado obras que van desde Tennessee Williams, Edward Alan Baker, Sam Shepard y hasta Shakespeare o Checkhov. Echo mucho de menos el teatro y es lo que mayormente he hecho hasta ahora. Pero ahora estoy empezando en el mundo audiovisual con muchas ganas y tengo mucha ilusión. Confío plenamente en mí y en mi capacidad como actriz, sea en la disciplina o en el campo interpretativo que sea.

Pero sin dejar de lado el mundo de la moda… ¿Correcto?

El mundo de la moda me ha abierto muchas puertas, por ejemplo, a la red carpet de los festivales de cine. La moda me gusta mucho, forma parte de mí y puede llegar a complementarse con la actuación. Creo que son mundos muy distintos, pero a la vez muy complementarios. Al final las marcas trabajan cada vez más con actores y cada vez son más los compañeros y compañeras que son la imagen de grandes marcas de moda, belleza y otras empresas.

¿Cuál desea que sea su próximo proyecto?

Estoy deseando trabajar con algunos directores de Latinoamérica, entre ellos Manolo Caro, Guillermo del Toro… Hay mucho talento en Méjico, no descartaría trabajar allí por un tiempo.