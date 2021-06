La hija de Antonio David Flores ha compartido varias historias en sus redes sociales con una canción muy significativa: «Tranquila que eso se olvida, otra mentira».

El pasado miércoles, Rocío Carrasco se sentaba en directo frente a Carlota Corredera para poner el punto y final a la primera parte de su serie documental. En su entrevista, la hija de Rocío Jurado se mostraba muy contundente y dejaba claro, tras ver imágenes de su hija en el evento que organizaron los Mohedano por el 15 aniversario de la muerte de «La Más Grande», que la joven seguía siendo la misma persona que le propició una paliza en julio de 2012. A pesar de esto y del aluvión mediático que ha traído consigo el espacio producido por La Fábrica de la Tele, Rocío Flores continúa con su día a día, aparentemente, ajena a todo lo que se dice sobre ella o su familia. Sin embargo, este fin de semana, la hija de Antonio David Flores ha hecho una clara declaración de intenciones que demuestra, una vez más, que está dispuesta a continuar con su vida.

Rocío Flores está centrada en continuar con su rutina diaria y centrarse en disfrutar de la vida junto a los suyos y dejar atrás todos los comentarios que ha traído consigo la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, así como los que traerá la segunda parte del mismo, ‘En el nombre de Rocío’. A la espera de que llegue el otoño, la hija de Antonio David Flores está centrada en los suyos. Prueba de ella es el plan con amigos del que ha disfrutado este fin de semana y con el que ha querido lanzar un importante mensaje.

«Vive«, eran las palabras que la joven elegía para compartir un divertido momento junto a sus amigos mientras que aparecía en un descapotable junto a ellos. Un mensaje que llegaba después de que Rocío Flores cantara a pleno pulmón ‘911’, una canción de Sech cuya letra es de lo más significativa: «Tranquila que eso se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición, se me cuida. Decía que por mí se moría, pero veo que respiras. Otra mentira«.

A lo largo de todas estas semanas, Rocío Flores ha encontrado en su chico, Manuel Bedmar, así como en su tía, Gloria Camila Ortega, y sus amigos, un apoyo fundamental para poder sobrellevar toda la polémica. A pesar de que en alguna que otra ocasión se ha pronunciado sobre el documental de Rocío Carrasco, lo cierto es que en los últimos días ha preferido mantenerse al margen y centrarse en sí misma. Así, la joven han hecho partícipe a sus más de 781.000 seguidores algunos de los momentos que ha vivido: desde comidas en conocidos restaurantes, pasando por reuniones con compañeros de trabajo, hasta sus sesiones maquillaje.

Rocío Carrasco da por vencida su relación con Rocío Flores

Tres meses después de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hija de Rocío Jurado se llevaba las manos a la cabeza y lamentaba la actitud que había tenido su hija en los últimos años. La empresaria declaró que intentaba no ver las intervenciones de la joven en ‘El programa de Ana Rosa’ puesto que no le aportaba tranquilidad y daba un paso más allá: «Me transmite, para mi desgracia, que es la misma persona que era el 27 de julio de 2012. Muy a mi pesar. La esperanza no se pierde y el querer autoconvencerse de que algo de fondo va a emerger no puedo resignarme a creer que eso no pueda existir. Si no, no creería en el ser humano. Y yo creo en el ser humano».