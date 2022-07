Este sábado 30 de julio, Gloria Camila Ortega reaparecía en televisión después de un mes alejada de la pequeña pantalla. La hija de José Ortega Cano se estrenaba como colaboradora de ‘Ya es verano’ y lo hacía enfrentándose a todas las polémicas que han salpicado a su familia. La joven aseguraba que estaba en tratamiento psicológico y hablaba abiertamente de Ana María Aldón. Horas después de su tarde más complicada, la hija de Rocío Jurado reaparecía en redes sociales para explicar en qué se iba a centrar a partir de ahora.

Horas después de debutar en ‘Ya es verano’, Gloria Camila Ortega ha compartido una imagen en la que la podemos ver pensativa. Y no es para menos. La hija de José Ortega Cano ha querido explicarle a sus seguidores el significado del término «Eudaimonia». «El florecimiento del ser humano. Conseguir ser más feliz, sano y virtuoso«, explica la joven. Una clara declaración de intenciones con la que deja patente que está centrada en buscar su felicidad y dejar atrás cualquier tipo de polémica.

Además, Gloria Camila Ortega no ha dejado pasar la oportunidad de dar las gracias por todos los «mensajes tan lindos» que le han mandado en las últimas horas. Lo cierto es que fueron muchos los que no se quisieron perder el estreno de ‘Ya es verano’. El programa que sustituye a ‘Viva la vida’ cosechó un buen 13% de share y reunió a 1.073.000 espectadores. Según datos ofrecidos por ‘Dos30’, el programa de Telecinco reunió a más de 5.2 millones de contactos y se convirtió en líder absoluto de la franja de la tarde.

Gloria Camila está muy preocupada por su padre

Gloria Camila Ortega reconoció en ‘Ya es verano’ que su mayor prioridad ahora mismo era José Ortega Cano. «Mi padre es una persona que está débil de salud y es una persona vulnerable. Intento no darle más disgustos y no agrandar las cosas. No le viene bien. Él se altera», comentaba. De la misma forma, consciente de que el diestro perdió los papeles con la prensa, la influencer ha pedido disculpas a los reporteros: «Se pone muy nervioso y por cualquier cosa estalla. Me afecta un poco verle así».

Por otro lado, la hija del diestro estuvo a punto de emocionarse a la hora de hablar del cariño que siente por su padre. «Es una persona maravillosa. Siempre he dicho que es mi pilar. Lo está pasando mal últimamente. Pediría un poquito más de cariño. Suavidad a la hora de tocar ciertos temas». La joven sabe que la exposición mediática no favorece al torero. «Es un suma y sigue en el cual me incluyo. Intentando aclarar o hablar del tema también contribuyo. Yo sé cómo le afecta a mi padre. Espero que toquemos ciertos temas con tacto», explicó.