Este año se cumplen dieciséis años desde que Rocío Jurado partió, sin embargo, la artista sigue estando muy presente dando igual el tiempo que pase. Los que la quisieron la recuerdan y no dudan en organizarle diferentes homenajes, en especial en Chipiona, la tierra que la vio nacer en 1944. Esta vez no iba a ser menos y así ha podido saberlo SEMANA. Gloria Camila y la Asociación Cultural de La más grande han organizado una cita que se celebrará el próximo 28 de mayo, fecha que coincide, por cierto, con el Día Internacional de Rocío Jurado. Esta revista conoce todos los detalles de un encuentro al que acudirán sus seres queridos, pero ¿asistirá Rocío Carrasco? Son muchos los que no creen que esa posibilidad exista.

Este medio puede confirmar que hay dos actos previstos para finales de mayo y principios de junio. Primero, el sábado 28 de mayo tendrá lugar el acto religioso, una misa a las 10.30 horas de la mañana en el Santuario de Regla, a las 12 horas se visitará el mausoleo de Rocío en el cementerio municipal de San José y a la 13.30 de la tarde todos ellos se desplazarán a una comida que se ofrecerá en el Salón María Luisa del Hotel Chipiona. Estos suelen ser los tres puntos fuertes que marcan el peregrinaje en Chipiona y, aunque se desconoce el número de asistentes, puede que los estragos de la pandemia reduzcan las cifras cosechadas hasta ahora.

«Estamos muy ilusionados porque sabemos lo feliz que hace esto a su familia. Todo aquel que lo desee está invitado a venir», comentan a este medio. Rocío era su vecina más ilustre y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla no solo la admiran por su talento, también por su buen hacer con todos aquellos que tuviera cerca. Su familia tiene pensado asistir a todos y cada uno de los eventos previstos para ese día, por lo que dejan claro que una vez más serán testigos de la salida de la Virgen de Regla. Familiares, allegados y vecinos homenajearán entonces a la artista pocos días antes del aniversario de su muerte. Un día en el que suelen huir de las polémicas y en el que su único deseo es que Rocío Jurado sea inmortal, al menos en lo que a recuerdos se refiere. Se espera la presencia no solo de alguno de sus hijos, también de Ortega Cano, sus nietos Rocío Flores y sus hermanos, Amador Mohedano y Gloria.

Lo que todavía desconoce toda su familia es si podrán estar presentes en la ofrenda floral que se hará en el mausoleo el día 1 de junio, siendo ese el día en el que Rocío Jurado falleció hace más de tres lustros. Cabe recordar que el pasado año todas las miradas se posaron en estos encuentros, los cuales se vieron azuzados por la polémica. Y es que en aquel momento se seguía emitiendo la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, capítulos que cambiaron para siempre sus vidas.