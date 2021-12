Quedan apenas unos días para la Navidad, lo que supone la reunión de muchos familiares alrededor de una mesa. Eso es lo que va a hacer Irene Rosales y Kiko Rivera, que todavía están a la espera de saber qué van a hacer para estas fechas. Lo que sí ha confirmado la sevillana es que serán unas Navidades de lo más familiares, por lo que estarán en Sevilla.

Pero la familia Rivera Rosales nos tiene acostumbrados a verlos cada año en la mítica reunión junto a los hermanos del dj, Fran y Cayetano Rivera. Por ahora sigue en duda la reunión que hacen e Irene Rosales ha dejado constancia de que todavía no saben qué van a hacer: «La Navidad se presenta familiar. No sé si nos reuniremos con los hermanos de Kiko Rivera, a ver cómo se presentan las navidades. Algún día nos juntaremos».

En caso de que finalmente se produzca la reunión familiar entre los hermanos Rivera, el encuentro dará señales de que la relación entre hermanos y cuñadas sigue bien. Ya llevan varios años haciendo estos reencuentros, por lo que se ha convertido en una tradición que todos esperamos cada Navidad. Por este motivo, la prensa no duda en preguntar por ello a los implicados cada vez que se acercan las fechas.

Irene Rosales habla de la reunión de los hermanos Rivera en Navidad

Lourdes Montes ya habló de la posible reunión que harán los hermanos Rivera hace unos días. Sin querer confirmar todavía qué plan tenían, la diseñadora de moda tiene claro que algo harán: «Claro que sí, me imagino que sí que habrá reunión de hermanos. No sabemos a quién le toca este año organizarla, todavía hay que rifarlo», aclaraba. Este año, como hicieron el anterior, podrían también elegir un sitio fuera de casa para reunirse.

La diseñadora no dudaba en mostrar las dudas que tienen sobre dónde hacer la comida de Navidad este año: «No sé, la verdad que el año pasado fuimos fuera con lo cual no le tocó a nadie así que no sé si este año repetiremos en casa de alguno o en un restaurante». Lo que está claro es que como todos los años, esta Navidad también habrá reunión de los hermanos Rivera. Fran, Cayetano y Kiko Rivera se reunirán una vez más con sus respectivas parejas y sus hijos para celebrar que siguen presumiendo de una buena amistad. La que podría volver a unirse a este planazo es Tana Rivera, que ya otros años ha estado con ellos en este día tan especial para los hermanos.

Lourdes Montes aclara si habrá reunión de los Rivera esta Navidad

Ya son muchos años los que hemos podido ver reunidos a los Rivera en casa de alguno de ellos o en un restaurante. Cada año han ampliado los asistentes a la comida de Navidad, ya que han ido naciendo hijos entre los hermanos Rivera. La que nunca ha sido un invitada fija ha sido Tana, que se ha acoplado a última hora a la reunión. Este año la reunión dará para muchos temas de conversación.

Como no podía ser de otra manera, los compromisos profesionales de cada uno será tema de conversación Eva González no para de rodar entregas para ‘La Voz’ y Lourdes Montes acaba de abrir una tienda nueva en Sevilla. La enhorabuena a la diseñadora podría marcar parte de la comida de Navidad entre hermanos.

El sentido del humor estará presente en la reunión familiar. Ya el hecho de que esté Kiko Rivera allí significa que habrá risas aseguradas. El debate divertido que se podría abrir podría ser entre los hermanos, que podrían tratar entre risas quién de los tres es el hermano favorito. Por ahora siempre ha ganado Cayetano. ¿Seguirá el ranking así?