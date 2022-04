Las palabras que pronunció Rocío Carrasco en el Día de la Mujer estuvieron dedicadas a su madre, ‘La más grande’, quien la enseñó, según ella, a «ser más fuerte. «Ella me enseñó esa lucha por la igualdad y ella me crio. Me crio una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, me enseñó a que una no se tiene que subyugar y que una no se tiene que someter ni ante nada ni ante nadie», espetó. Su discurso desató los aplausos.