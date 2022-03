En pleno ojo del huracán mediático tras su reciente separación de Almudena Cid y su nuevo romance con Patricia Pardo, Christian Gálvez se ha pronunciado sobre la paternidad. El presentador ha escrito una emotiva carta dirigida a su padre que ha compartido en redes. Un precioso texto con el que no solo elogia los consejos de un pilar en su vida, también se muestra orgulloso de sus raíces y asegura estar «en paz» consigo mismo. Para concluir incluye esta significativa nota: «Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí».

Se trata de un emotivo mensaje que se produce en un momento de profundos cambios en la vida del presentador. A finales del año pasado saltó la noticia de su separación de la que había sido durante once años su mujer, Almudena Cid. Actualmente está ilusionado poniendo los cimientos de su nueva relación con la periodista gallega Patricia Pardo.

Una bonita carta dirigida a su padre

El que fuera conductor de ‘Pasapalabra’ ha comenzado esta tierna misiva con las siguientes palabras: «Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión. La parte buena de todo esto es que mi padre ejerce a la vez de espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja».

Ha aprovechado para exponer algunos de los sabios consejos que le ofrece su progenitor. «Me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo. Tú lo llamas túnel. Y tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante». Explica que la edad significa «experiencia» y también aporta lecciones. «Pocas veces te pones filosófico, pero cuando lo haces, se me queda grabado en el corazón. Si estoy deprimido, vivo en el pasado; me dijiste una vez. Si estoy ansioso, vivo en el futuro. Si estoy en paz, vivo el presente».

Christian Gálvez, además, se ha manifestado sobre el momento vital que atraviesa en la actualidad tras separarse de forma reciente. «Estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también». Destaca sentirse «muy orgulloso» de sus raíces: sus «orígenes en Móstoles, con humildad y perseverancia». Continúa la misiva haciendo referencia a que desconoce si ha tenido el «mejor padre del mundo. ¿Qué más da? No existe un manual para ello. Yo te aseguro que no he sido el mejor hijo, sin duda. Pero los dos hemos intentado en cada momento ser el mejor para el otro así que sí, papá, estoy orgulloso de ti». Por último, califica a su padre como su «superhéroe favorito», a pesar de que no luce «capas ni poderes».

Te interesará saber...