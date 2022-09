Fue el pasado mes de febrero cuando salió la luz la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo. Desde un primer momento, la pareja de presentadores no escondió su amor y ahora han vivido su primer verano juntos recorriendo Florencia y París. Este lunes, la periodista está de celebración. Patricia Pardo ha cumplido 39 años y lo hace en un buen momento, tanto a nivel personal como profesional. Al frente de ‘El programa de AR’ y viviendo su historia de amor junto al escritor, no tiene motivos para no sonreír. Christian Gálvez se ha «aliado» a las hijas de ella para organizarle una fiesta sorpresa por su cumpleaños. «Alguien ha decidido que hoy toca celebrar… Más que feliz cumpleaños. ¡Gracias! @galvezchristian ⭐️👣 #asmiñasxoubiñas«, escribía ella junto a varias fotografías.

Christian Gálvez y las hijas de Patricia han decorado el salón de la casa de la periodista con dos enormes globos con la cifra de los años que cumplen ella, además de varios globos en los que se puede leer «mamá» y «Pati». Dispuestos por el suelo, también se puede visualizar estos elementos decorativos que han emocionado a la presentadora al ver la gran sorpresa que su chico le tenía preparada. Patricia Pardo ha posado con un enorme ramo de flores, que ha enseñado al detalle y que formará parte de la lista de regalos del escritor. También ha querido compartir con sus seguidores la deliciosa tarta que ha degustado en este día tan especial.

Christian Gálvez le ha dedicado unas bonitas palabras a Patricia Pardo

El presentador ha querido dedicarle unas románticas palabras en la publicación que ella ha compartido con sus internautas. «Celebro cada sonrisa y cada pasiño contigo. Feliz cumpleaños @patriciapardo_tv ❤️⭐️👣», se puede leer. Un comentario que confirma que la relación cada vez está más afianzada y que Christian Gálvez mantiene una excelente relación con las hijas de la presentadora, Aurora y Sofía, fruto de su anterior relación con Francisco Márquez. Se conocía la ruptura en junio del 2021.

El presentador de ‘Alta tensión’ no ha sido el único en felicitar públicamente a Patricia. Algunos de sus compañeros de televisión han hecho lo propio. «Qué bonito es cumplir años y más, estando rodeada de tanto amor 🥰. Muchísimas felicidades!!! 😍 Feliz cumpleaños 🎂», le escribía Rosa Benito; Antonio Rossi, Cristina Cifuentes o Máximo Huerta también le felicitaban a través de la misma publicación.

No es el primer cumpleaños que la pareja pasa juntos, pues ya celebraron en mayo la llegada a los 42 de Christian Gálvez. Lo hicieron disfrutando de una escapada a Florencia, tal y como pudo saber en exclusiva SEMANA. Un viaje exprés de fin de semana en el que derrocharon complicidad y numerosas muestras de cariño, como la que protagonizaron al fundirse en un apasionado beso, el primero que fue inmortalizado y que vio la luz públicamente.