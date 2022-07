Fue a finales del 2021 cuando conocimos la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid tras más de once años de matrimonio. Ahora, se desvela que el presentador ha vendido el que fuera el domicilio familiar de la pareja. Según ha adelantado ‘Informalia’, Gálvez ya se ha deshecho de este espectacular chalet ubicado en Boadilla del Monte (Madrid), aunque no ha trascendido la cifra por la que ha logrado venderlo. Según el citado medio, el comprador es Jorge Garbajosa, ex jugador de baloncesto y actual presidente de la ACB, por lo que la cifra ascendería a varios ceros. Este inmueble era propiedad de Christian Gálvez, ya que lo adquirió él unos años antes de casarse con la ex gimnasta y actual actriz. Su ‘sí, quiero’ se produjo en separación de bienes, por lo que una vez que tomaron caminos separados, la vivienda formó parte de los inmuebles del conocido presentador. Sin embargo, ha querido borrar todo su pasado y ha decidido venderla ahora que ha comenzado su relación con Patricia Pardo. La pareja está viviendo su primer verano enamorados y lo hacen con un espectacular viaje a Egipto. Te mostramos todas las fotos de la casa que compartieron Christian Gálvez y Almudena Cid y que ya forma parte del pasado de ambos.