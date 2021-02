La cantante ha confesado que la endomertiosis le impide cumplir su sueño de ser madre junto a Miguel Sánchez Encinas. Desvelamos en qué consiste la enfermedad.

Chenoa no ha podido evitar las lágrimas al hacer públicos sus problemas para quedarse embarazada. La cantante ha asumido a sus 45 años que no podrá convertirse en madre: «He tenido problemas de endometriosis. No es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio», desvelaba en ‘El Show de Bertín’, programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur.

A pesar de este problema, que para ella no ha sido un trauma, Chenoa no puede estar más agradecida al haber encontrado una persona como Miguel Sánchez Encinas, con el que espera el momento adecuado para darse el ‘sí, quiero’. Entre lágrimas, reconocía: «Cuando veas que algo te toca dilo alto… Es justo que me haya tocado un ángel como es Miguel».

Pero, ¿en qué consiste la enfermedad que impide a Chenoa tener hijos? El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. La endometriosis es un trastorno en el que el tipo de tejido que es similar al revestimiento del útero crece fuera de este, en otras partes del cuerpo como en los ovarios, las trompas de Falopio, los intestinos, el recto, la vejiga o el revestimiento de la zona pélvica.

Chenoa se rompe al hablar de la enfermedad que padece y que le impide ser madre

Es una enfermedad inflamatoria y que normalmente causa dolor a las mujeres que la padecen durante el mes anterior al inicio del periodo. La endometriosis es común, le ocurre al 10% de las mujeres en edad reproductiva. A veces, incluso, puede ser hereditaria. Probablemente comienza cuando una mujer empieza a tener periodos. Sin embargo, generalmente no se diagnostica hasta los 25 a 35 años de edad.

Los síntomas de la endometriosis son normalmente la dismenorrea o dolor menstrual, la dispareunia o dolor con las relaciones sexuales, ya que la penetración vaginal puede presionar alguna zona con afectación por la endometriosis, sangrado uterino anómalo, o problemas reproductivos, que es lo que le ocurre a Chenoa. Algunas mujeres acuden al médico por sus problemas para quedarse embarazada, lo que permite diagnosticar la endometriosis.

Así habla la cantante de su prometido

La cantante ha hablado con Bertín Osborne sobre todos los ámbitos de su vida. Chenoa no puede estar más feliz al lado de su novio, con el que iba a casarse antes de que estallara la pandemia de coronavirus en nuestro país. «Mi pareja me ha ayudado mucho a sentirme a gusto conmigo misma, a que me quieran con esa hecatombe que soy yo, con mis cambios de humor. Eso mola mucho cuando lo encuentras».

No ha dudado en contar cómo se enamoró de él: «Cuando lo conocí lo primero que escuché fue la voz. Llegué la primera a la cena y lo oí hablar. Cuando pasó dije ‘No puede ser, qué guapo’. Fue bastante natural. Y desde ahí…». En lo relativo a su personalidad, no se parece en nada a ella. «Es muy reservado, muy tranquilo, muy respetuoso y tiene una conversación fantástica. Somos tranquilos a la hora de estar en casa. Me gusta escuchar la radio o leer un libro. Soy una tía muy tranquila. Somos buenos compañeros», añadía.

La sorpresa de Chenoa cuando Miguel le pidió matrimonio

Chenoa ha querido desvelar cómo su chico le pidió que se casara con ella. Fue «una pedida maravillosa», durante unas vacaciones en Roma. «Arrancamos yendo a Roma. Intenté estudiar Historia del Arte pero al final no pude terminar la carrera y me llevó. Fuimos al Jardín de los Naranjos, que se ve toda la ciudad. Yo estaba cansada y no paraba de repetir: ‘Quiero ir al hotel, que me quiero quitar los zapatos’. Él me decía: ‘Venga, Laura’. Y yo… todo negativo y no me gustaba andar. Ponte allí que te voy a hacer la foto. Cuando me doy la vuelta estaba allí con el anillo. Yo no quería ni subir ni ponerme para la foto. Tenía pelos de loca, iba con una camiseta horrible. Pero de repente fui muy feliz».