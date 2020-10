Chelo García Cortés se ha quedado en ropa interior en pleno directo después de aceptar ser la primera concursante para la nueva sección ‘Quiero dinero’.

Telecinco ha decidido dar un giro de tuerca a ‘Sálvame‘ y apostando por la innovación ha creado una nueva sección llamada ‘¡Quiero dinero!’. Un concurso en el que se pondrá a prueba a los colaboradores, quienes se someterán a los retos más extremos para conseguir hasta un máximo de 5000 euros. En un principio son varias pruebas cuya dificultad va aumentando, siendo Chelo García Cortés la primera en lanzarse a esta aventura televisiva. Lo hizo este martes y repetirá este miércoles, pues completó todas ellas y no se plantó, así lo demuestra que incluso acabara en lencería para alzarse con el bote.

Con una cantidad de salida de 100 euros, Chelo García Cortés se lanzó a limpiar los baños de hombres de Mediaset. No lo dudó y enfundada en unos guantes se acercó a los inodoros. Aunque sus compañeros no se mostraron convencidos con ello, ya que Kiko Matamoros aseguró que esta «prueba era una mierda», la periodista tuvo claro que iba a seguir con el cometido que el programa vespertino le había impuesto en ese momento. Con una esponja se esforzó porque todo quedara como los chorros de loro con el único fin de superar el primer nivel. «La verdad es que me los esperaba mucho más sucios. Esto no ha supuesto ningún problema», dijo Chelo.

El siguiente reto y su resultado dependía de Kopérnica, el nuevo polígrafo que aseguró que Chelo García Cortés mentía cuando respondió a si ella era realmente la autora de ‘Yo acuso’, un libro que ella publicó y que fue coescrito con Jesús Locampos. «Yo hice una parte más pequeña y él se llevó casi todo», dijo. Sin embargo, las pruebas continuaban y esta vez tenía que ver con sus compañeros, concretamente con Kiko Hernández, sobre quien se lanzó una pregunta muy comprometida para la colaboradora. «¿Has deseado que se haga pública una información de Kiko Hernández que acabaría con su carrera y que no te atreves a dar?», le espetaron. La tertuliana lo negó, no obstante, fue desmentida por ‘Kopérnica’, llevando en ese instante 1000 euros en su bolsillo.

Chelo García Cortés, primera concursante de ‘Quiero dinero’

El cuarto reto era el de su ropa interior y el precio que se embolsó por ello fueron nada más y nada menos que 3000 euros. Chelo tenía que enseñar sus bragas a los espectadores y, a pesar de que tenía disponible un biombo para descubrirse, prefirió hacerlo delante de todos y ante toda la audiencia. «Después de estar en ‘Supervivientes‘ ya no me da ninguna vergüenza», dijo mientras se deshacía de sus pantalones. En ese momento y para asombro de sus compañeros se quedó en lencería, mostró sus braguitas negras y aseguró que no le daba ningún reparo hacerlo: «A mis 68 años estoy bastante bien»