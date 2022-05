Tras la aparatosa caída que sufrió en el plató de ‘Sálvame Fashion Week’, y en la que se rompió el radio, Chelo García Cortés se siente muy decepcionada. Su accidente truncó sus planes de ser modelo por un día en el programa especial dedicado a la moda que preparó La Fábrica de la Tele el pasado miércoles. «Estoy cabreada por la caída, pero estoy muy contenta porque todos los compañeros no habéis parado de llamarme, os habéis preocupado por mí y os quiero mucho. Ese día me sentía muy bien, he perdido peso, antes estaba más rellenita y no me sentaba tan mal el mono. Tenía mucha ilusión porque era algo muy especial. La caída ha impedido que cumpla mi sueño«, ha confesado.

«En el vídeo lo habéis reflejado, espero que pueda haber otra ‘Sálvame Fashion Week’ y demostrar que puedo estar», continuaba. Asimismo, agradecía las muestras de cariño recibidas: «Os quiero felicitar porque es una labor por muy importante que los nuevos diseñadores tengan un espacio y que podamos apoyar la moda». Nunca imaginó que tantas personas se iban a preocupar por ella: «Me han impresionado mucho los mensajes, los whatsapps. Me costaba contestar. He pensado que a lo mejor no estoy tan sola como pensaba». Ahora que está de baja, lo que más lamenta es no poder ir al trabajo: «Me siento mal porque me acordaba de Lydia. No pegas ojo… Cuando me caí me di cuenta enseguida de que había fractura. Yo presumía de no haberme roto un hueso en la vida. ¡Pues toma!».

«En el ambulatorio me derrumbé», ha contado Chelo García Cortés

La periodista ha explicado por qué reaccionó de manera tan distante con sus compañeros tras caerse al suelo: «Lo que me pasó también me pasó la otra vez cuando por desgracia me caí en el plató. En ese momento no sé qué me pasa, pero me convierto en una persona muy fría y controladora de la situación. Luego en la ambulatorio me derrumbé. Te derrumbas porque dices, ‘Dios mío, ahora que lo estabas con toda la ilusión del mundo’. Pero luego piensas: ‘Ahora qué pasa'», decía. «Emocionalmente es una putadita porque tengo muchas ganas de estar con vosotros. El trabajo me sirve para seguir hacia adelante. Quería demostrar que la edad que tengo se puede dejar de ser gruñona. Que la gente diga mira, se está haciendo mayor pero ya no es tan gruñona».

«Sabía que mi muñeca no tenía la forma normal. Quiero seguir trabajando, me ha hecho polvo y me duele mucho, pero sabéis que soy fuerte. En ese momento no se siente el dolor, en ese momento no te duele. Pero en ese momento pienso en mi gente y yo no quería dar una imagen de estar en una camilla. Quería dar la imagen de estar cabreada y preocupada, pero no en una camilla», ha destacado.

«Marta se enteró que me tenía que operar por otra persona»

Por último ha transmitido su gratitud a la persona que la sustituyó y que lució los modelos que estaba previsto que ella llevara en la ‘Sálvame Fashion Week’ mientras se trasladaba en una ambulancia al hospital: «Quiero darle las gracias al Maestro Joao porque, aunque no lo he visto, seguro que lo hizo con muchísima gracia«. Y ha dedicado unas palabras especialmente cariñosas a su pareja: «A Marta, en vez de Marta Roca, la tengo que llamar Marta Santa. Vosotros me conocéis, soy muy activa y no me gusta depender de nada. Yo estaba muy nerviosa y cometí la equivocación de no decirle ya por teléfono que me tenía que operar y luego se enteró de que me tenía que operar por otra persona y eso la enfada. Me alegro mucho de que esté en mi vida. El martes las dos volamos a Madrid para operarme».