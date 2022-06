Tras su histórico tercer puesto en el Festival de Eurovisión 2022, Chanel Terrero se tomó unos merecidos días de descanso. La interprete de «SloMo» y su chico, Bastian Iglesias, pudieron desconectar, recargar pilas y pasar tiempos juntos en unas románticas vacaciones en Mallorca. Después, la pareja puso rumbo a Ibiza. La cantante y actriz ha abierto su álbum personal y ha compartido una retahíla de imágenes de su viaje en la isla.

Feliz y sonriente, así podemos ver a Chanel Terrero en su escapada a Ibiza tras unos días de desconexión en Mallorca. A juzgar por las imágenes, la representante de España en Eurovisión 2022 ha desconectado lo máximo posible de su realidad y ha disfrutado de unos días de sol, playa y la mejor gastronomía de la zona. Y no es para menos. Después de meses de intenso trabajo y de continuos viajes de promoción por Europa, la interprete de «SloMo» necesitaba hacer un alto en el camino para recargar pilas de cara a lo que está por venir.

En las imágenes que ha querido compartir con sus seguidores, podemos verla de lo más relajada en una de las playas de Ibiza. Además, no ha dudado en mostrar los deliciosos manjares, donde no podía faltar el pulpo, que tanto ella como su chico degustaron en un conocido restaurante de la zona. «Ya lo dije: comer y dormir«, escribe junto a las instantáneas. De la misma forma, la cantante ha tomado la decisión de no esconder su relación y muestra abiertamente a través de sus redes lo enamorada que está del productor que le ha robado el corazón.

El futuro musical de Chanel Terrero

Ya de vuelta a su realidad, Chanel Terrero ha retomado su apretada agenda y está inmersa en los preparativos de sus nuevos trabajos. Además de protagonizar el musical de Nacho Cano, la artista ha confirmado que ha grabado ocho nuevas canciones que pronto verán la luz. Así se lo contó a Sara Carbonero durante su paso por su programa. Sobre este bonito encuentro, la periodista ha confesado que estar junto a la cantante fue un chute de energía y buen rollo. Además, no tuvo reparo en elogiar a la eurovisiva.

«La artista es un torbellino, una ‘pila’, que apareció, piruleta en mano, en el estudio con su inconfundible sonrisa y la ilusión de quien está todavía en una nube pero ya ‘aterrizando al 70%’. Quedó claro en nuestra charla que es una mujer fuerte, valiente, comprometida, muy trabajadora y tremendamente optimista a la que ‘no se confundan, señoras y señores’, nunca nadie le ha regalado nada. Habrá quien no sepa en cambio que detrás de esa garra y esa actitud se encuentra también una mujer frágil, sensible y vulnerable, a la que se le llena la boca diciendo cosas bonitas a otras mujeres.

Generosa, familiar, muy de los suyos. Que se siente con el deber de ser el altavoz del respeto y la empatía y que decide quedarse siempre con lo positivo», expresó Carbonero.