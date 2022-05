Marlene es la madre de una de las mujeres más buscadas de España desde el pasado fin de semana. Su hija Chanel ha conseguido meterse en el bolsillo no solo a nuestro país, también a millones de personas que fueron testigo de su talento en Eurovisión. Un festival en el que la artista brilló y en el que se coronó con el tercer puesto ante la atenta mirada de su progenitora. Su ‘Chany‘, como suele llamar de manera cariñosa a su hija, ha dado un salto internacional en cuestión de días, pero no se olvida de aquellos que no le han soltado de la mano en este camino. En especial de su madre, a la que adora por encima de todo. Marlene Martínez, su ojito derecho, le ha acompañado en muchos de sus sueños y no duda en resaltar que lo especial de Chanel no es lo que todos pueden ver, sino lo que ella ha tenido el placer de conocer cuando se apagan los focos. «Niña mía, no es lo que tienes, es lo que eres», dice.

Fue su madre precisamente la que decidió hacer las maletas y viajar desde La Habana a España, concretamente, a Barcelona, donde se afincaron y donde comenzaron una nueva vida. Marlene voló cuando su hija Chanel tenía solo tres años por una historia de amor que funcionó y que a día de hoy sigue aportando momentos muy especiales a la vida de ambas. También a la de la hermana de la cantante, Betlem, quien, por cierto, también tiene un vínculo muy estrecho con Chanel. Forman una bonita familia, tal y como nuestra representante de Eurovisión ha contado. «Mi madre está muy orgullosa de mí; con mi padre, que también vive en España, la relación es fantástica. Y mis parientes de Cuba están muy orgullosos de mí, pero no de ahora. Llevan años llevándome por bandera», dijo en una ocasión la joven que ha hecho historia en Turín.

Y, aunque todo lo que en su día hizo Marlene por su hija lo hizo desde el corazón, lo cierto es que puso su granito de arena para la historia musical de España y es que fue ella quien la impulsó para que se dedicara al mundo del espectáculo. Le ayudó a labrarse un futuro y a ser positiva, siendo esta característica una de las más presume la intérprete de ‘Slomo’. Su madre es para Chanel el espejo en el que mirarse y de quien ha aprendido a ver el lado bonito de la vida y a ponerle sal a la vida, dando igual el escollo que se encuentre por el camino. «Gracias por enseñarme que después de un día malo, viene uno bueno. Por reírte de todo y perder la vergüenza. Por tus consejos profundos y tus canciones preciosas. Por calentarme las manos de camino al cole. Por ser la mami más divertida que se pueda tener en cuanto salí de tu barriguita», asegura Chanel de Marlene, la mujer más importante para ella.

Es su mayor fan, la que le sigue la pista a cada paso que da. Prueba de ello, que no deje de presumir de sus logros en sus redes sociales, donde asegura estar viviendo un auténtico sueño. Uno que gracias a talento, trabajo y esfuerzo han cumplido juntas. Eso sí, esta admiración no se ha hecho pública ahora, sino que desde siempre la madre de Chanel ha presumido de hijas, de viajes en familia y de momentos inolvidables para ella y los suyos.

