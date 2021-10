Chabelita Pantoja ha respondido a Kiko Rivera tras las últimas acusaciones contra ella. Muy enfadada con él, no ha tenido pelos en la lengua.

El clan Pantoja ha vuelto a dar un giro inesperado con la muerte de doña Ana. Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, han acercado de nuevo posturas contra todo pronóstico, pero también han salido a la luz otras rupturas. No solo la del DJ y su prima Anabel Pantoja, sino también la de Kiko con su hermana, Chabelita. Tras acusarla de no tener oficio ni beneficio y mantener que lo único que sabe hacer es hablar de su familia, la joven ha reaparecido este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ y lo ha hecho visiblemente enfadada. No entiende a su hermano, ni que ahora cargue contra ella, por lo que ha dado un puñetazo sobre la mesa para contar cuál es su posición. «Yo de él no he dicho nada, ni de Irene ni de nadie. Su familia es mi familia…Yo no soy periodista, no hace falta que nadie me lo diga, ya lo sé (…) Yo estoy aquí porque hablo de mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara. Yo no soy menos y tú no eres más que nadie. No eres más que yo, también es mi familia. Estoy harta de que me digan pullas», ha dicho.

Chabelita no da crédito ni entiende el comportamiento de su hermano, más aún si se tiene en cuenta que en todo momento ha intentado estar para él. «Lo que está diciendo no tiene sentido (…) Lo primero que nadie puede achacarme nada ni reprochar absolutamente nada porque yo llevo tiempo sin hacer nada y respetando tanto la posición de mi madre como la de mi hermano», ha dicho Chabelita. De este modo, deja claro que tras el distanciamiento de su madre y Kiko ella prefirió echarse a un lado y no avivar la guerra. Prefirió ser para los dos un hombro en el que apoyarse, sin embargo, no se decantó por ninguno de ellos, ya que no quería perderlos. Una posición sobre la que ha querido explicarse en televisión.

«En los últimos meses he puesto más la mano por mi madre porque la he visto más desprotegida de cara a los medios. Eso no quiere decir que yo me haya puesto a favor suya o en contra de mi hermano. No lo entiendo porque está la cosa así, pero también te digo que todo el mundo tiene un límite y yo me he callado muchas cosas. Me sigo callando muchas cosas porque no soy una persona que haga las cosas para herir a los demás porque sí yo puedo contar cómo estoy ahora, pero voy a arrastrar a mucha gente y no soy así. Aparte que no se me perdonaría tan fácil como a él, entonces prefiero respirar y mantener la calma», ha apuntado. Ella considera que si hubiera actuado como Kiko Rivera, la reconciliación con su madre no sería tan fácil, aunque se alegra de que estén cerca de firmar la paz. «Olé por ti que puedes arreglar muchas cosas por fin», ha comentado Chabelita.

La hija menor de Isabel Pantoja no quiere saltar para después arrepentirse, una actitud que ha aprendido con el paso del tiempo. Después de las durísimas acusaciones que Kiko Rivera ha hecho contra su madre y de asegurar que jamás la perdonaría, ambos tienen pendiente una última conversación. Él mantiene que está dispuesto a olvidar todo lo sucedido, parar la venta de Cantora y recuperar una relación con ella, pero todavía es una incógnita si será posible.

«Él sigue siendo mi hermano»

Consciente de los giros que ha dado su hermano, Chabelita no quiere cargar contra él: «No quiero cargar contra él porque hoy dice una cosa y mañana cambia de opinión. Está bien que él se defienda diciendo que él dice lo que siente en el momento. Es verdad (…) No hay nadie que le diga ten cuidado…Él sigue siendo mi hermano. No voy a encender la mecha». Eso sí, ha mantenido que está harta y que se calla muchas cosas que sí podría contar, a pesar de que a día de hoy se niega.