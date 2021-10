La joven acaba de dar unas declaraciones que desmienten toda la polémica que ha creado Kiko Rivera en torno a su prima, Anabel Pantoja. Chabelita Pantoja asegura que a ella su prima no le dijo que su madre no quería que fueran a Cantora.

La polémica lleva días servida. Pero parece que no se va a quedar ahí la cosa. La celebración de la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez en La Graciosa sigue provocando titulares y no especialmente buenos. El enfado de Kiko Rivera ha hecho que la colaboradora de televisión dijera públicamente que se iba a centrar en su vida y que no iba a rogar más el perdón de su primo.

Pues bien, ahora Chabelita Pantoja, que ha sido la única del clan que decidía estar junto a su prima en un día tan especial para ella, ha hablado de todas las polémicas que giran en torno a su familia. Mucho se ha hablado de lo que Anabel supuestamente dijo a su primo. Y la joven se moja al hablar sobre el conflicto de los primos: «Yo le dije a Anabel que iba a Cantora y ella me contestó ‘muy bien, le va a dar una alegría tremenda a tu madre'».

Chabelita Pantoja ha querido dejar claro que pone la mano en el fuego por su prima: «Te puedo asegurar que estoy con mi prima durante todo el viaje, Anabel me transmite, supongo que a Kiko también, que ha hablado con mi madre, que le ha dicho que sus hijos van, que Kiko se ha sacado un billete para estar ella y que yo había dejado a Albertito con Asraf para estar con ella, que lo necesitaba… y mi madre se puso a llorar». Chabelita Pantoja pone la mano en el fuego por su prima, Anabel De esta forma, Chabelita desmiente que a ella su prima le dijera que Isabel Pantoja le había dicho que no fueran a Cantora. Niega lo que ha declarado Kiko Rivera durante estos días. Según comentan a SEMANA personas cercanas a la familia Pantoja, esto podría haber sido una excusa que se ha buscado el dj para forzar así el distanciamiento con su prima porque ahora mismo le interesaría.

Kiko Rivera sigue creando polémica en torno a su prima

Días después del enlace, Kiko Rivera ha vuelto a utilizar las redes sociales para cargar contra Anabel, una vez más. Y es que no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado ella. «Manda cojones la cantidad de mentiras que hay sueltas por ahí. Madre mía, mi arma», dice el dj tras dejar de seguir a su prima en su cuenta de Instagram.

Kiko Rivera no piensa quedarse callado, tanto es así que cuando todavía no se ha cumplido una semana del enlace de Anabel y Omar ya ha dicho sentirse decepcionado. «La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final, TODO se descubre. Al mismo tiempo la confianza se muere para SIEMPRE», comenta Kiko. De este modo, confirma que ya nada volverá a ser lo mismo entre ellos, a pesar de que en su momento eran como hermanos. Aunque la gran damnificada, Anabel, no ha respondido a este nuevo ataque, quien sí lo ha hecho ha sido Chabelita. La joven no comprende los movimientos de su hermano y considera que todo podría solucionarse con una llamada telefónica y en privado, una reconciliación que Kiko no está dispuesto a llevar a cabo.