Chabelita Pantoja es un cajón de sorpresas. Sus relaciones amorosas han sido siempre polémicas, pero ella sigue apostando por el amor. Un hijo, una boda y un tatuaje, un buen titular para una película de Pedro Almodóvar. Su nuevo amor, Asraf Beno, y ella se conocieron en ‘GH Vip’, aunque ambos negaron que hubiera ‘edredoning’, el tiempo ha dado la razón y al final la pareja están juntos y, por lo que vemos, muy enamorados. ¿Una prueba de amor? La hija de la tonadillera se ha tatuado el nombre del míster. El amor mueve fronteras, y más si el clan Pantoja aprueba dicha relación. ¡Todo es genial! ¿Será el Míster el amor de su vida?

Se ha tatuado el nombre de su nuevo noviete

No es su primer tatuaje, pero si el primero tan directo por un novio. Isa tiene varios tatuajes por el cuerpo en honor a su familia, amigos y, por Albalá. Recordamos la lista de sus tatuajes y su significado.

El primero: por su sobrino, Francisco Rivera Bueno

Son las dos iniciales, FR, por mi sobrino Francisco. Francisco es el primer hijo de su hermanísimo, Kiko Rivera y su ex pareja, la modelo Jessica Bueno.

El segundo: por su Alberto, su hijo

Según Isa fue uno de los que más le dolieron, pero mereció la pena. Se lo hizo al poco tiempo de dar a luz a Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla.

El tercero: los labios de su madre

En esos tiempos, su madre estaba ingresada en la cárcel. Una de las veces que fue a verla se lo enseño. Es el más significativo para ella.

El cuarto: dos personas muy importantes en su vida

Un signo en honor a la igualdad por su amigo Sema y, el nombre de Dulce, su cuidadora desde siempre.

El quinto: su querido ex, Alejandro Albalá y, su otra sobrina, Ana Rivera Rosales

No es el propio nombre, pero si tiene significado por amor. Se tatuó en número romanos el día que conoció a su ex marido, Alejandro Albalá, el número 15. Y, al igual, que su sobrino Francisco, Ana no va a ser menos.

El sexto: ‘Cabeza – corazón’ con Alejandro