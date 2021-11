La última entrevista que Kiko Rivera concedió en ‘Sábado Deluxe’ no ha dejado indiferente a nadie, en especial, a su familia. Varios miembros del clan Pantoja están hartos de la actitud del Dj y tras sus incendiarias declaraciones en televisión han querido responderle públicamente. La última en hacerlo ha sido Chabelita, quien muy enfadada ha dicho que su hermano ha sobrepasado «una línea muy fina», por lo que no está dispuesta a aguantar sus reproches. «Estoy enfadada y decepcionada. Llega un momento en el que uno no sabe a donde puede llegar una persona que quieres. Esta vez no tiene límites, ha pasado una línea muy fina. Obviamente le voy a contestar, porque no me voy a quedar callada, no le voy a atacar, pero tengo que responderle…Tengo que recoger la poca dignidad que me dejó», ha apuntado Chabelita este miércoles.

Y es que cabe recordar que Kiko Rivera este fin de semana no solo habló del poco contacto que actualmente tiene con Isabel Pantoja, sino que también cargó contra su hermana. «Isa es muy egoísta, ella se ha montado su propia película de que la hemos menospreciado. Ella no se alegra de que mi madre y yo nos hayamos perdonado», aseguró Kiko. Con sus palabras intentó retratar a Chabelita como alguien poco empático que no se alegra de la paz en la familia, no obstante, esto no fue lo único que dijo de ella. Kiko Rivera también tiene claro que su hermana no ha sufrido por la muerte de doña Ana, ya que desde hacía años ella y su abuela no tenían buena relación. «No creo que esté triste por su muerte, no le hablaba desde que tenía 18 años… Mi abuela estaba tosiendo y mi hermana estaba con el móvil y no era capaz ni de acercarle el vaso de agua», aseguró el músico.

Kiko considera que él siempre ha cumplido con Chabelita y que ha estado ahí cuando ella lo ha necesitado. «He estado con mi hermana siempre que me ha necesitado. Me ha llamado de madrugada amargada y he ido a verla», dijo. Se refería en concreto a una situación en la que la joven mandó un audio a Kiko desesperada, pues no lograba hablar con él. Tal era la angustia que se percibía en su voz, que el hijo de Isabel Pantoja salió en su ayuda. No obstante, Isa ha aclarado que solo tuvo una discusión con su pareja Asraf y que fue un desencuentro sin importancia. «El único audio que hay es ese. Por lo visto, mi hermano dice a cámara que mentimos. No entiendo en qué miento exactamente. Esos audios demuestran lo que yo ya dije. Intentan agravar otra cosa diferente, no sé con qué intención manda esos audios», ha dicho Chabelita un día después. Ha sido el propio Kiko el que ha enviado a Kiko Hernández la conversación que mantuvieron él y Chabelita, un gesto que ella tampoco entiende.

Parecía que podrían llegar a un punto en común cuando Kiko Rivera explicó que, a pesar de todo, quería conversar con ella y con Anabel sobre lo sucedido estas semanas. No obstante, no parece que la tranquilidad haya llegado a la familia de Pantoja. «Quiero sentarme con ellas dos a hablar de todo lo que ha pasado, yo no pido ayuda, entre familiares esa ayuda no hay que pedirla, te tiene que salir. No te voy a decir que lo arreglemos, pero sí voy a poner de mi parte», dijo Kiko.