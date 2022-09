Chabelita Pantoja no puede más. La hija de Isabel Pantoja lleva tiempo sin mantener relación con su hermano, Kiko Rivera, por culpa de algunas declaraciones fuertes que le ha dedicado en varias ocasiones. Sin embargo, ya no siente dolor, ahora está enfadada. Sobre todo porque el dj ha vuelto a cargar contra ella en una entrevista para ‘Lecturas’, en la que ha comentado que le dejó dinero en una ocasión y que no va a devolverle los 5.000 euros que le debe.

La joven no puede más y estalla contra su hermano, Kiko Rivera

La joven ha estado presente en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ este viernes y ha estallado contra él de una manera que nunca antes habíamos visto: «Lo primero es que reconoce que me debe dinero. Yo nunca he dicho la cantidad ni nada. No es esa cantidad, es más de esa cantidad», empieza diciendo indignada por las palabras de su hermano acerca del dinero que este le debe.

Pero va más allá: «Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo», continúa diciendo.

Le dice que ella sí necesita el dinero que Kiko le debe

Y Chabelita Pantoja se atreve a definirlo como nunca antes lo había hecho: «Es una persona despreciable. Son una serie de cosas que no se arrepiente de hacerlas. No tiene que pasar nada para que no le perdone, ¿no os dais cuenta de que lo que vende es una mentira?», se pregunta consciente de que él solo se está retratando.

No ha querido dejar pasar la oportunidad de dirigirse a su hermano, porque ya no puede aguantar más sus ataques. Ha querido decir todo lo que piensa sobre él para que todos puedan saber la realidad: «No es una persona arrepentida. No vendas una cosa que es mentira. Mi padre y mi prima le acogen por pena. Me da miedo cómo va a terminar esta persona. No sabemos las consecuencias de esto», dice enfadada.

Y no duda en decirle lo que cree que debería de hacer: «Tiene que hacer examen de conciencia, pero no se arrepiente. Estoy indignada. El dolor se me ha pasado. Me humilla con el tema del dinero. No vayas con esa chulería porque no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a quedar solo», termina declarando.

No necesita a su hermano y no quiere perdonarlo

Chabelita Pantoja ha querido recalcar que para ella ya no hay perdón que valga. De hecho, asegura que ella no necesita a su hermano para nada porque lo de dedicarle declaraciones duras viene de lejos, no es algo que haya pasado en el último año: «Él no sabe ni lo que dice. Yo no lo necesito a él. Esto no es una cosa de hace un año, hay cosas que pasaron hace años. La gente tiene que acordarse de todo. No tengo que defenderlo de nada, se cree el juez de todo».