Chabelita Pantoja ha reaparecido públicamente después de las duras declaraciones que su hermano, Kiko Rivera, ha ofrecido en la revista Lecturas. La colaboradora de El programa de Ana Rosa se encuentra en plena época de exámenes de su carrera de Derecho y este golpe de su hermano ha sido recibido por ella con tristeza. «He pasado un día malísimo y hoy estoy intentando centrarme en cosas que tengo pendiente, mañana tengo un examen súper importante», ha declarado Chabelita.

Están siendo unas horas complicadas para Chabelita, que no encuentra calma en medio del revuelo mediático que han provocado las palabras de su hermano: «No tengo la cabeza para pensar en nada, no me puedo concentrar en nada. He recibido mensajes de apoyo de muchas personas, pero mi estado anímicos no es el mejor y necesitaré tiempo para asimilar lo que ha pasado», ha seguido diciendo en una videollamada que ha hecho al programa en el que trabaja.

Chabelita Pantoja ha seguido hablando del dolor que ha sentido tras leer la entrevista. Ha asegurado, además, que su hermano no la ha llamado: «No se ha puesto en contacto conmigo, no habla conmigo desde hace muchos meses. No se arrepintió y tampoco me llamó. Si me llama… pienso mucho por qué podría llamarme. Me podría haber llamado ayer. Creo que no cree que lo haya hecho mal, solo cuando le han cerrado las puertas. No sé hasta qué punto son sinceras sus palabras», ha dicho rota.

Chabelita cree que su hermano no se arrepiente de sus palabras

La joven no entiende el odio que ha leído en las palabras de su hermano: «No sé por qué cuenta. Hay veces que le contesto, pero decir esa barbaridad… creo que lo hace para hacerme daño… Yo no me lo creía, no me creía que fueran palabras de él, además con un odio. Le he visto con rabia, pero jamás con el odio de ayer. Se cree superior a mí, tiene un odio tremendo. Es increíble todo lo que me dice. Seguía en sus 13, diciendo que no se arrepentía. No sé por qué lo hace, pero sé lo que me ha causado, y es daño y dolor. El día que pasé ayer… Mi hijo es mayor y no se entera de estas cosas, pero tengo que estar bien, fuerte, tengo que buscar la fuerza para que estas cosas no me afecten. Es mi hermano. Yo sabía que esto se iba a decir. Pero cuando lo leí todavía me pareció más fuerte», declara.

A sabiendas de cómo está viviendo esto, Chabelita asegura que no muchos miembros de su familia se han puesto en contacto con ella, tan solo su prima Anabel: «Me ha escrito mi prima Anabel, que quiero hablar con ella. Es el mensaje que he recibido. De mi madre no he recibido nada». Consciente de que su madre se habrá enterado de todo, Chabelita espera que se ponga en contacto con ella: «Yo creo que se enterará y no le gustará, porque dice cosas mías personales. Habla de episodios, no nos quiere, ya está. Me emociono porque es increíble que una persona que es tu familia… nunca jamás imaginas que vaya a contar esas cosas para hacerme daño. No me vale que se arrepienta o me pida perdón. No me vale de nada, porque estoy segura que la gente de su alrededor le habrá dicho que ha perdido la cabeza. Yo quiero estar bien, quiero dar las gracias a mis compañeros, a todos».

Su familia no ha empatizado con ella en estos momentos

Chabelita ha recibido muchos mensajes de apoyo y cariño después de la entrevista. A la joven le ha llamado mucho la atención que gente desconocida le haya mandado mensajes, mientras que su familia le dedica palabras duras o simplemente no le muestran su apoyo cuando esta más lo necesita: «Es increíble que pueda empatizar la gente conmigo y que no lo haga mi propia familia. No me pensaba que iba a hacer lo que ha hecho».

Y ahora toca pensar (o no) en tomar medidas legales para demandar a su hermano por la entrevista que ha ofrecido: «Yo lo veo grave, porque es algo que me ha hecho pasarlo mal. Yo sé lo que podría hacer. Ahora quiero centrarme en los exámenes y mañana cuando termine, hablaré con mi abogado y veré qué rumbo tomar».

¿Demandará a su hermano?

De esta forma, Chabelita Pantoja deja claro que está pasando unos momentos muy complicados. Las palabras de su hermano las ha recibido como un jarro de agua fría. Su relación lleva meses en stand by tras lo que ella consideró como un feo al no acudir a la boda su prima, Anabel Pantoja, con Omar Sánchez, en La Graciosa, Canarias. Pero nadie podría pensar que Kiko Rivera le iba a responder ahora de esta forma.

Kiko Rivera reconocía en una revista que había pegado a su hermana y que la joven intentó cortarse las venas. Además, más tarde, el dj de mostraba todavía más duro con su hermana y le decía que no la consideraba su hermana. Un cúmulo de declaraciones que ahora han hecho que Chabelita esté viviendo una etapa muy dura, que justo coincide con su época de exámenes.

Una decisión con consecuencias

Unas duras declaraciones por las que Kiko Rivera ha recibido un aluvión de críticas a través de las redes sociales y, por si fuera poco, ahora se ha quedado sin participar en ‘Secret Story: la casa de los secretos’. La dirección del programa se ha visto obligado a cancelar la participación del hijo de Isabel Pantoja en el concurso, ya que consideran que se ha pasado de frenada. Telecinco no quiere dar espacio a una persona que ha reconocido determinados hechos. Por este motivo, han tomado la decisión de que no entre en el concurso.