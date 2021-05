Presuntamente, Isabel Pantoja le debería 76.000 euros a una mujer octogonaria. Su hija, Chabelita Pantoja, reacciona ante tal noticia

Isabel Pantoja no gana para disgustos. Ahora, la tonadillera se enfrenta a un nuevo requerimiento por una elevada deuda a una mujer octogenaria. Una deuda que ascendería a los 76.000 euros y que han puesto de nuevo en el ojo del huracán a la tonadillera, quien ha vuelto al trabajo de la mano del nuevo talent show de Telecinco, ‘Top Star: cuanto vale tu voz’. Mientras la cantante sigue triunfando en el aspecto profesional, en lo personal las cosas parece que se le van complicando poco a poco. Esta nueva noticia que han adelantado en ‘El programa de AR’ ha hecho que su hija, Chabelita Pantoja, hable de este nuevo problema legal de su madre.

Isabel Pantoja le debería 76.000 euros a una mujer octogenaria

Ha sido Paloma García-Pelayo quien ha confirmado la noticia sobre Isabel Pantoja y este nuevo requerimiento legal en el mencionado programa, en el que colabora ella y Chabelita Pantoja: «Es una citación que obedece a la famosa deuda pendiente de la octogenaria sevillana, Dolores, que ha intentado en varias ocasiones citarla y no lo ha conseguido«, ha comenzado diciendo. «La mismísima Guardia Civil se presentó en Cantora para entregárselo en mano», ha explicado.

Aún así, la tonadillera no está obligada a presentarse en los juzgados porque no se encontraba en Cantora en el momento en el que los agentes se presenciaron en su casa. «Los dos agentes llegan cuando Isabel se acababa de ir a Madrid para trabajar en ‘Top Star’, por lo tanto la encontraron ausente, segundo intento fallido», ha asegurado. La colaboradora ha querido revelar el motivo de esta nueva querella, que pone de nuevo a Pantoja en el ojo del huracán. «La señora sigue sin recibir sus 76.000 euros que le prestó cuando ella entraba en prisión y hasta ahora no tiene intención de devolvérselo», cuenta.

Chabelita Pantoja habla de la excelente relación que mantiene con la víctima

Tal y como hemos dicho anteriormente, Chabelita Pantoja se encontraba en el plató en el momento en el que la periodista relataba la noticia. A pesar de no querer hablar mucho sobre los problemas legales de su madre, sí que ha querido decir lo siguiente: «Sé que han intentado que mi madre vaya, le mandaron un requerimiento, supongo que tendrá que ir en algún momento«. Además, la joven ha querido aclarar que ella mantiene una gran relación con la mujer afectada: «Con Loli, a día de hoy, tengo una buena relación, es una mujer que se ha portado conmigo y mi familia muy bien«.

Al parecer, Isabel Pantoja tendría que enfrentarse a una nueva demanda. Justo en el momento más delicado que está atravesando a nivel personal por los conflictos en los que se ha visto envuelta por su hijo, Kiko Rivera.