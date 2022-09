La guerra entre el Clan Pantoja continúa y no tiene pinta de que vaya a acabar en un futuro próximo. Chabelita Pantoja se ha sentado en ‘Sábado deluxe‘ este viernes, 9 de septiembre, y se ha mostrado más clara que nunca. La joven ha revelado las veces que ha visto a su madre, Isabel Pantoja, este verano y le ha lanzado un fuerte reproche a su hermano, Kiko Rivera. Además, ha sido muy tajante y ha confesado que está muy dolida con Irene Rosales, a la que también le ha mandado un dardo envenenado.

Chabelita Pantoja ha hecho hincapié en que no tiene ningún tipo de relación con Kiko Rivera, así como con Irene Rosales. Sobre la mujer de su hermano, la joven asegura que la situación con ella es complicada y le ha lanzado un fuerte dardo envenenado. «Ni públicamente ni en privado ha tenido un gesto de acercamiento conmigo. He echado en falta un poco de empatía. A mi cuñada Irene la respeto, pero no quiero que se interponga entre mi hermano y yo«, ha asegurado.

A pesar de esto, Chabelita Pantoja considera que es normal que Irene Rosales se posicione a favor de su marido, aunque no entiende que pueda apoyar determinados comportamientos. «Ha habido cosas que a mí me han molestado y que involucran a los más pequeños de la familia«, insistía. Además, la colaboradora de televisión también ha querido dejar claro que la razón de estar distanciada de su hermano se debe a que nunca reculó acerca de las sangrantes declaraciones que dio sobre ella en una revista. «Se arrepiente de haber dicho que me dio un bofetón, pero no de que me pegara«, cuenta.

Solo ha visto a Isabel Pantoja una vez este verano

Por otro lado, la joven del Clan Pantoja también ha revelado que tan solo ha visto una vez a la tonadillera en este verano. Sabe que su relación con su madre y el resto de su familia nunca ha sido normal, por ello quiere que la cantante se tome su tiempo dado el momento por el que pasa. «He ido a verla por su cumpleaños. Es una relación buena, hablamos bastante, es un momento de tranquilidad.. mientras no mencionemos temas de personas con las que tenemos diferentes opiniones pues está todo bien. A mí Cantora… salgo con una energía muy negativa y salgo mal. No por mi madre, por todo lo que representa. Ella está más recuperada y con el tema de la gira tiene bastante ilusión con eso. Ella no me escribe para decirme que vaya a verla. Ella ya tiene teléfono, así que me puedo comunicar con ella directamente», confiesa. No le gusta estar en Cantora porque considera que ya no es lo que era antes. Además, le añade la nula relación que tiene con su tío Agustín. «Él lo ha aceptado y yo también. Respeta que cuando yo llego él se retira», aseveraba.