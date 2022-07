La hija de Isabel Pantoja ha querido dejarle claro que Irene no se tiene que defender de ningún ataque, como ha hecho en Lecturas, porque ella nunca la ha atacado a ella. Ha explicado que siempre ha pensado que no tiene la culpa de nada: «Yo lo que digo cuando me preguntan por ella es que no tiene culpa de nada, que pese a los que dicen que ella es la que malmete, yo no lo veo así».