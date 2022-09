Chabelita y Kiko Rivera no mantienen contacto alguno desde hace meses. La joven rompió cualquier lazo y comunicación con su hermano, de hecho, durante este tiempo se ha mostrado muy tajante. No quería perdonarle, pues según ella «le volvería a hacer lo mismo». «De mí no vas a encontrar nada más. Estoy cansada», espetó. Ya no le valían sus disculpas, tampoco los arrepentimientos. Se mostraba muy tajante, sin embargo, este viernes ha dejado una puerta abierta a la reconciliación. No a un acercamiento inminente, pero sí se ha podido ver que está más relajada con todo lo que tenga que ver con él. «Me está respetando mi tiempo. No le puedo decir nada, el pobre se ha ido de vacaciones (…) Me doy cuenta de que he bajado un poquito», ha dicho la hija de la tonadillera.

No sabe cómo reaccionaría si Kiko Rivera da un paso al frente e intenta ponerse en contacto con ella, aunque en un principio no cree que pudiera descolgar el teléfono. Todavía no se siente preparada y no tiene ningún reparo en admitirlo públicamente: «No está en mi mente». Eso no quita que ella se alegre de todo lo bueno que le pase , lo que demuestra que el cariño entre ellos sigue existiendo, pese a todo. «Me alegro de lo bueno que le pase a mi hermano», ha reconocido Chabelita sobre Kiko. Un paso al frente que, aunque no supone que reine la paz entre ellos, sí que da a lugar a pensar que algún día Kiko y Chabelita podrían sentarse y conversar sobre lo sucedido o simplemente pasar página.

De quien no ha hablado esta vez es de Irene Rosales, con la que ha mantenido cierta tensión desde su ruptura con el DJ. Le criticó haber defendido a su marido ante cualquier circunstancia y le recomendó que de vez en cuando le diera un toque a su marido, algo que se desconoce si ha hecho en privado. «A lo mejor hay veces que hay que darle un toque a mi hermano y no defenderla públicamente. No puede tener tanta paciencia», dijo. El matrimonio sigue adelante, a pesar de que desde hace meses no hablan ni con Chabelita, ni tampoco con Isabel Pantoja, con la que saltó también todo por los aires hace meses.

Puede que el tiempo sirva para limar asperezas o que simplemente ayude a que ambos sigan su camino por separado, sin rencores. Kiko no se ha pronunciado todavía acerca de las palabras de su hermana, pero todo apunta a que su estado es mucho más zen y menos ‘guerrillero’ que el de hace algún tiempo. Esta misma semana aconsejaba a sus seguidores algo que a él le habría servido para mejorar sin compararse con nadie: «Nadie es tan exitoso como Instagram lo hace ver y nadie es tan lindo como los filtros los hacen parecer. Tú ayer versus tú hoy céntrate en eso y saca lo mejor de ti «.