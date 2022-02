Chabelita todavía está intentando digerir todo lo que dijo Kiko Rivera sobre ella en su última entrevista. Su hermano le ha pedido perdón vía WhatsApp, pero a ella no le parece suficiente. No se cree sus disculpas y, de hecho, está convencida de que tan solo busca limpiar su imagen. Sigue teniendo un gran cariño hacia él, sin embargo, este sentimiento puede diluirse dados los últimos movimientos del DJ. Su relación está rota y, de momento, no hay visos de que se arregle. «No me creo el perdón de Kiko (…) Por supuesto que le hubiera escuchado. Para mí sigue siendo mi hermano, no se me quita de un día para otro», ha dicho. Todavía está dolida, tanto como su madre, de quien el músico también hablaba en la polémica entrevista. «Durante estos días me he podido poner en contacto con ella, me he quedado más tranquila. Ella está afectada porque no solo habla de mí, sino también de ella. Estamos en una situación similar», ha dicho.

Isabel Pantoja no parece estar acostumbrada a que su hijo Kiko siga cargando contra ella públicamente. «A ella no le gusta, pero como tampoco le han gustado cuando ha hablado de ella en estos términos, no le hace gracia», ha dicho Chabelita después de hablar con su madre. Esta charla ha tenido lugar días después de que la joven se mostrara destrozada en televisión y de que, además, denunciara sentirse desbordada por no tener el apoyo de su familia. Tan solo se puso en contacto con ella Anabel Pantoja, quien le ofreció su hombro para intentar superar uno de los momentos más duros de su vida.

Justo en ese momento quien ha querido también apoyar a Chabelita es Joaquín Prat. El presentador entiende a la perfección a la joven, al igual que a su madre, pues cree ciegamente que ninguna de las dos se merece esto. «Dice de las dos barbaridades muy similares, pero de su madre no nos sorprende porque la destrozó en ‘La herencia envenenada’, ¡la destrozó! Kiko las ha unido más que nunca, Isa no se merece esto, ella ha sacado la cara por su familia«, ha dicho Joaquín este lunes.

Más sosegada al hablar con su madre, también ha querido expresarse sobre su cuñada, Irene Rosales. Si bien considera que ella no tiene culpa de nada de lo dicho por su marido, sí que le ha reprochado su actitud ante los medios de comunicación. «No hago responsable a Irene, porque él es responsable de lo que dice y de cómo hace las cosas (…) yo he echado de menos que tuviera un poco de empatía. Cuando se traspasan ciertas líneas hay que dar un paso al frente», ha comentado. Chabelita hubiera preferido que Irene Rosales no hubiera dado declaraciones apoyando a su marido, ya que, sin querer, parece que aprueba la actitud de su marido. «Creo que estaba más preocupada por desmentir los rumores de crisis que en vez de tenderme una mano públicamente», ha dicho la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.