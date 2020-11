Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Marta López y Efrén Reyero no viven su mejor momento como pareja y así lo revela el círculo de ambos.

En el mes de abril Marta López se mostró rota en televisión. El que era entonces su pareja, Alfonso Merlos, había rehecho su vida con Alexia Rivas, una decisión que ella conoció al mismo tiempo que la audiencia. Una pillada que se hizo viral y tras la que la colaboradora fichó por Mediaset. Cuatro meses después se volvió a ilusionar y a creer en el amor de la mano de Efrén Reyero, nueve años más joven que ella y con quien a día de hoy continúa su relación sentimental. De hecho, este fin de semana y después de que la ex gran hermana se haya sometido a una doble operación estética posteó una fotografía de ambos junto a la que dejó claro todo lo que se añoraban. «Espero que pronto estés conmigo. Te quiero«, escribió la tertuliana en una imagen en la que Efrén y ella se besan mientras dibujan un corazón con sus manos. Pero ¿es todo lo que parece? SEMANA tiene información exclusiva que demuestra que no.

Según asegura el entorno de la pareja, Marta y Efrén tienen discusiones que, en su mayoría, están centradas en los celos de Marta López. La confianza es la asignatura pendiente entre ellos, siendo, de hecho, uno de los motivos que les enfrentan de manera habitual. Algo que se ha visto acrecentado con el tiempo si se tiene en cuenta la distancia que les separa y es que Efrén reside en Málaga, a diferencia de la colaboradora que vive en Madrid junto a sus hijos. A pesar de que el intercambio de mensajes en sus redes sociales es continuo y que de manera continua van cargados de romanticismo, según explican a SEMANA, su historia no es idílica.

Tanto es así que en alguna de las publicaciones de Efrén, Marta deja visibles sus miedos. Prueba de ello que en uno de los últimos en los que el malagueño escribe «dejé de escribirte, no de quererte», Marta haya respondido de este modo. «Espero que a mí ni uno ni otra», dice ella. Por su parte, la también empresaria requiere su presencia, en especial, desde que ha decidido pasar por quirófano. Fue la pasada semana cuando explicó en televisión que se iba a someter a una abdominoplastia y un recambio de prótesis, dos intervenciones quirúrgicas que la obligan a reposar y no hacer esfuerzos. «Te echo de menos», escribió la tertuliana a lo que él respondió: «Yo también… Que alegría verte de nuevo, aunque sea por aquí. Pronto voy yo a verte y eso es que todo marcha bien».

Los dos están ilusionados, pero pocos confían en que llegue a buen puerto y así insiste el círculo de ambos. Han pasado apenas tres meses desde que Efrén y Marta fueran vistos en la Costa del Sol y, desde ese momento, han tratado de disfrutar el uno del otro, eso sí, pasando por altibajos. A comienzos de octubre Marta López no tuvo reparo alguno en confesar que después de que su pareja se sometiera al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ le había notado especialmente frío. «Estaba nervioso, no lo hizo bien y no me gustó. Le dije que no me había gustado nada, lo sentí muy frío, no es la misma persona que yo veo fuera», apuntó ella. Sin embargo, pudieron arreglar en ese momento sus diferencias y así lo hizo público la propia Marta. «Gracias a Dios la relación que tengo con él no vive en la televisión. Cuando estoy con él siento todo lo contrario», aclaró. En este encuentro televisivo precisamente se descubrió que Efrén no estaba enamorado, sentimiento que Marta López admitió no sentir todavía al igual que él.

La historia de Marta López y Efrén Reyero

Sus caminos se cruzaron hace más de una década y ambos tenían una bonita amistad, no obstante, los momentos sentimentales de ambos jamás habían cuadrado hasta ahora. Este verano surgió esa chispa que tantas veces había estado viva y, aunque en su historia ha habido tanto sombras como luces, en la actualidad los dos siguen gritándose a los cuatro vientos que desean verse pronto para así estar juntos de nuevo. ¿Perdurará en el tiempo?