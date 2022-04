El bofetón de Will Smith a Chris Rock no deja de tener consecuencias. El actor ha perdido ya contratos, entre otros, por parte de la plataforma audiovisual de Netflix, que ha suspendido la producción de su próxima película, ‘Fast and Loose’. Las malas noticias van llamando a su puerta, por lo que ha decidido ingresar en una clínica de rehabilitación para gestionar todos los bandazos que esta dando su vida desde la última gala de los Oscar. Así lo han revelado en un diario británico llamado ‘The Sun’, donde cuentan que el intérprete está muy afectado con su actuación, por lo que necesitará tiempo para reflexionar junto a expertos. «Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés», ha dicho una fuente en el medio citado.

Aunque en nuestro país pocos medios se han hecho eco de la noticia, lo cierto es que fuera de nuestras fronteras Will Smith vuelve a ser protagonista. Muchos digitales internacionales aseguran que lo ha hecho por voluntad propia y que el lugar elegido es un centro lujoso que es frecuentado por personas de alto nivel adquisitivo y por famosos de Estados Unidos. Si bien es una incógnita cuánto tiempo permanecerá hospitalizado, lo que nadie duda es que cuando reciba el alta podrá tomar ciertas decisiones que repercutirán en su carrera como actor.

Will Smith ha reconocido estar «avergonzado» por su actitud en la última gala de los Oscar, discurso en el que califica su comportamiento de «inaceptable y inexcusable». No supo gestionar la broma de mal gusto sobre su mujer, Jada Pinkett, y reaccionó de la peor manera posible: «Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué». Cabe recordar que Chris Rock, uno de los presentadores de la gala, bromeó sobre la cabeza rapada de Jada, quien sufre una alopecia sobre la que ella ha hablado abiertamente. «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca», dijo Will tras golpear al humorista. «Mis acciones no representan al hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», dijo días después.

El hermano de Chris Rock rompe su silencio

Chris Rock ha revelado que no presentará cargos contra él, lo que frena problemas legales sobre Will Smith. Quien sí ha querido entrar en detalles acerca de lo sucedido es Kenny, hermano de Chris Rock. «Me duele verlo una y otra vez, porque has visto a un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto», ha dicho en ‘Los Ángeles Times’, donde insiste en su creencia de que Chris fue menospreciado ante millones de personas. Además, no da veracidad a las disculpas de Will, las cuales cree que no llegaron por casualidad, sino aconsejado por sus asesores. «No creo que fuera genuino. Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso», continúa.

