El alcance del «Merlos Place» está llegando a límites insospechables. El polémico vídeo de Alfonso Merlos en el que aparece Alexia Rivas paseándose semidesnuda ha traspasado nuestras fronteras y ha cruzado el charco. En concreto, las imágenes del programa de YouTube de Javier Negre han llegado hasta la mismísima Whoopi Goldberg, que no ha dudado en lanzar su propia teoría hasta el punto de posicionarse con una de las tres partes.

Sí, la oscarizada actriz americana ha visto el polémico vídeo y se ha puesto al día sobre la historia del triángulo amoroso entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas. En concreto, Whoopi Goldberg ha mostrado a los espectadores de ‘The View’, popular programa del canal estadounidense ABC, las imágenes de la pillada al periodista con la reportera de Telecinco. «Creo que él quería que le pillaran porque sino… para qué va a tenerla en su casa mientras que está en directo«, comentaba la que fuera protagonista de ‘Sister Act’.

«Creo que se trata de un juego psicológico, igual no nos hemos dado cuenta, pero él quería que le pillaran para así poder romper con su novia (Marta López) y comenzar una relación con la nueva», opinaba la actriz. De la misma forma, Goldberg se posicionaba a favor de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y aseguraba que todo parecía un montaje orquestado por el periodista político.

El «Merlos Place» ha cruzado el charco

Whoopi Goldberg no ha sido la única en opinar sobre el tema. Otro rostro popular de Estados Unidos se ha hecho eco del momento y se ha lanzado a opinar sobre el asunto. En concreto, el presentador de ‘The Daily Show’, Trevor Noah, ha advertido a sus espectadores y les ha explicado que deben tener cuidado con lo que aparece en los fondos durante una videollamada. «Esto es una telenovela«, asegura el conocido conductor.

La polémica está servida

Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas están en el punto de mira y todos sus pasos están siendo observados con lupa. En las últimas horas hemos conocido que la reportera de Mediaset ha tomado la decisión de dejar su trabajo de manera momentánea después de tener que coger una baja médica.

En concreto, tal y como adelantó ‘Look’, la joven tuvo que acudir a urgencias el pasado martes debido a una fuerte crisis de ansiedad que sufrió a raíz de la popularidad que ha alcanzado a consecuencia de su descuido en el vídeo de Merlos. Tan solo una semana después de que las polémicas imágenes se volvieran virales, se ha convertido en una de las personas más buscadas dentro de la crónica social.

Después de que los tres protagonistas en cuestión hayan dado sus respectivas versiones de los hechos, lo cierto es que no paran de salir informaciones que apuntan a unas supuestas deslealtades por parte del periodista a la concursante de ‘Gran Hermano’. El periodista ha preferido mantenerse al margen de la polémica y ha tomado la decisión de dejar de participar en los programas de Mediaset en los que habitualmente colabora para que las aguas se calmen. «Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López, a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas… Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda«, comentó en su esperado regreso a televisión.

Por su parte, López, que está muy agradecida con la reportera de Mediaset por abrirle los ojos, después de haber contado su verdad en el programa de Emma García y Jorge Javier Vázquez se volverá a sentar en ‘Sábado deluxe’ y se someterá a la máquina de Conchita. Esto despejará todas las dudas que hay en el ambiente sobre la relación que esta y Merlos mantenían.