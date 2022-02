Victoria Beckham ha estado comiendo el mismo almuerzo todos los días en los últimos 25 años. Así lo ha contado su marido, el exfutbolista David Beckham, durante su aparición en el podcast River Cafe Table 4. Según el británico, la diseñadora de moda sólo come pescado a la parrilla y verduras al vapor.

«Cuando estoy comiendo algo rico, quiero que todo el mundo lo pruebe. Desafortunadamente, estoy casado con alguien que come lo mismo desde hace 25 años. Desde que la conocí, ella solo ha comido pescado a la parrilla y verduras al vapor, muy raramente varía», confesó Beckham ante la audiencia.

De acuerdo con el ex centrocampista del Real Madrid, su esposa solamente ha variado su estricta dieta cuando estaba embarazada de la cuarta hija de la pareja, Harper. «La única vez que ella ha compartido algo que estaba en mi plato fue en realidad cuando estaba embarazada de Harper, y fue algo increíble. Fue una de mis noches favoritas. No recuerdo qué fue lo que compartimos, pero sé que Victoria no lo ha vuelto a comer desde entonces», recuerda el ahora modelo David Beckham.

Victoria Beckham siempre se ha pronunciado sobre su dieta saludable y los ejercicios que realiza para mantenerse a régimen. Tal y como ha explicado en numerosas ocasiones, la disciplina que mantiene en su estilo de vida la hace sentir empoderada.

La dieta de Victoria y su rutina de ejercicio

Aunque nosotros la conocemos principalmente porque fue la Posh Spice (la Spice elegante) dentro del famosísimo grupo Spice Girls, que marcó la adolescencia de mucha gente, lo cierto es que Victoria Beckham ha despuntado en muchos más ámbitos. Lanzó música en solitario, y ha sido compositora, empresaria, diseñadora de moda. Además, es reconocida alrededor del mundo como un icono de la moda y el estilo.

Victoria también es conocida por llevar un estilo de vida saludable y por seguir un plan de mantenimiento físico muy estricto y una rutina de deporte. En numerosas entrevistas, la diseñadora de 47 años ha explicado que empieza sus rutinas entre las cinco y media y las seis de la madrugada, sin descansar ni siquiera los fines de semana.

Entre sus entrenamientos se encuentra hacer 7 kilómetros en la cinta de correr, combinando algunos minutos de caminar rápido cuesta arriba, trotar y correr. También la ayuda a mantenerse tan en forma su entrenador personal, que a través de una sesión privada realiza ejercicios de piernas, brazos, tonificación, acondicionamiento y planchas. En cada zona del cuerpo se centra unos 30 minutos, aproximadamente.

Y este es el dato que más impresiona a sus fans: Beckham, después de cada entrenamiento matutino, se bebe un vaso de vinagre de manzana. Además, toma batidos verdes, cereales caseros o huevos revueltos con salmón ahumado. La diseñadora de moda come tres o cuatro aguacates al día, y a mediodía come pescado o sushi, acompañado de una ensalada o brócoli y frijoles.

Entre los alimentos que evita, están los lácteos (incluida la leche de vaca y el queso) y, por supuesto, la comida basura. David Beckham dijo en el podcast, entre bromas, que era «una quisquillosa con la comida» y que era «una pesadilla ir con ella a un restaurante».

¿Qué dicen los nutricionistas?

Victoria Beckham, a sus 40 y muchos, tiene un cuerpo que muchas mujeres desean tener. Pero… ¿a qué coste? ¿Qué opinan los expertos de su estilo de vida y su dieta?

A raíz de que David Beckham hiciera las declaraciones sobre la dieta de su mujer en el podcast River Cafe Table 4, han sido muchos los nutricionistas que han querido dar su opinión profesional sobre esta arriesgada forma de alimentación. Todos ellos coinciden en que una dieta de pescado a la parrilla y verduras al vapor no es la mejor opción para todos los días, ya que no se consiguen los nutrientes necesarios.

Aunque ese menú está compuesto de dos elementos saludables, es evidente que hay una falta de otros nutrientes que son indispensables para mantener el organismo en un estado óptimo y sano. Cada alimento ofrece una cantidad de nutrientes determinada, y por eso se necesitan varios alimentos en la dieta para que esta esté equilibrada.

Aunque el pescado y las verduras aportan proteínas para los músculos y vitaminas, respectivamente, en la dieta de Victoria no hay carbohidratos. Según los profesionales, el cerebro necesita unas 500 kilocalorías de hidratos de carbono al día para poder crear movimiento en nuestro cuerpo.

