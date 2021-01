La hija de Serena Williams, de tres años, ya muestra sus dotes con la raqueta. Aunque no acierta mucho con sus golpes, la ilusión que muestra enamora a todos en las redes sociales. Vea el vídeo

La hija de Serena Williams parece haber heredado el gusto de su madre por la raqueta y las canchas de tenis y es que, a pesar de su corta edad -tiene tan solo 3 añitos-, ya se divierte jugando a un deporte que ha convertido a su mamá en una de las tenistas mejor valoradas del mundo. La afamada deportista estadounidense ha mostrado con orgullo cómo su hija entrena para ser la número 1 en el ranking, aunque para eso deberá esperar unos años y seguir luchando por ganarse un hueco. Eso sí, ya apunta maneras, a juzgar por el vídeo que Serena Williams ha compartido con sus seguidores de Instagram y que ha desatado la simpatía de todos.

Vídeo: Instagram

Serena Williams se está encargando personalmente de la formación deportiva de su hija, que golpea la pelota con su raqueta, sujetada con ambas manos, y con contundentes reveses. Al ser pequeña, su precisión aún debe mejorar, así como la dirección a la que pretende mandar el esférico, pero ganas no le faltan y la ilusión en cada golpe es evidente en su rostro. Un punto en el que ha querido incidir la tenista en varias ocasiones, para dejar claro que no quiere forzar a su hija a seguir sus pasos, sino que por ahora es solo un divertimento y en cuando ella exprese su deseo de practicar otro deporte o hobby no dudará en fomentarla. Es más, la pequeña va a clases de iniciación al tenis, aunque su profesor no sabe quién es su madre, y es que no quiere que se le exija más que al resto por ser dueña de unos genes diseñados estratégicamente para vencer en las canchas de tenis.