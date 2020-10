La actriz ha estado en nuestro país para presentar la nueva serie de José Luis Moreno en la que participa

Ser una de las 150 mujeres de la época dorada de Hollywood no es cualquier cosa. Su fama y su leyenda han traspasado fronteras. La mala malísima más planetaria del mundo, con su papel de la malévola Alexis Carrington en la afamada serie ‘Dinastía’, la ha situado en un lugar de honor en el olimpo de las diosas. Hablamos de Joan Collins (89). La actriz británica ha regresado a España, mostrándonos que, pese a su edad, sigue siendo un mito viviente, y SEMANA que, en los años 80, fue testigo de su vida y logros, se ha vuelto a reencontrar con ella consiguiendo que la magia se haya vuelto hacer realidad.

Puntual y elegante, el sueño dorado de Hollywood llegó puntual a su cita con los medios en el hotel Palace de Madrid. Acompañada de estrellas de la talla de Jane Seymour, mundialmente conocida por encarnar a la famosa doctora Quinn en la serie televisiva, y Denise Richards, una actriz muy conocida en América y mundialmente conocida por su fracaso matrimonial con Charlie Sheen, con quien tuvo dos hijos, la actriz ha regresado a nuestro país. ¿El motivo? La nueva súper producción de José Luis Moreno. Una carisíma producción española llamada, ‘Glow & Darkness’ y que ya había sido presentada el pasado mes de enero cuando aún no había estallado la pandemia del coronavirus.

Una serie que contará con cuatro temporadas de 13 capítulos con 150 personajes principales, 300 secundarios y más de 5.000 extras. Tras varios años sin pisar España, la gran dama de la meca del cine ha regresado a nuestro país y así ha contestado emocionada a nuestra pregunta sobre su regreso a España. “Vine por primera vez a este país con 18 años. He estado en varias ocasiones y me apetecía mucho volver. Vuelvo con ganas, los españoles son gente encantadora y pese a todo lo que está sucediendo, me encuentro muy segura”, ha dicho la villana de ‘Dinastía’.

La inglesa reconoció haberse quedado un día más en territorio español para atender a la prensa española. Como buena profesional, su deseo era lucir impecable y sin el menor atisbo de duda. Y así fue. Una de las que no quisieron perderse el acontecimiento fue la mismísima Naty Abascal, que tuvo la oportunidad de pasar este fin de semana con todas las estrellas en una cena íntima, dónde ejerció de perfecta cicerona.

Una oportunidad que también tuvo nuestra revista. Dada la increíble oportunidad, nuestra cabecera quiso compartir un momento especial junto a la galardonada actriz y no dudamos en aprovechar la ocasión para mostrarle (y que de paso nos dedicara) una de nuestras fotografías de nuestro archivo privado. “Oh Dios mío, esto es increíble, ¿me puedo quedar con una?”, nos contaba al ver la foto que habíamos seleccionado de nuestra hemeroteca. Una fotografía, que no dudó en firmar en honor a todos nuestros lectores. Un momento mágico, que debido a su avanzada edad y a lo complicado de la situación, no quiso compartir con mucha más gente, pero que nos sirvió para conocer de primera mano el afecto hacia nuestra cabecera.

Joan Collins, se mete, esta vez, en la piel de Adelaida de Saboya, la que fuera hermana de la reina Berta, mujer a su vez del emperador Enrique VI, que ocupó su cargo hasta el año 1106. Un personaje histórico que según nos ha confirmado: “Le está dando grandes satisfacciones”. Era la propia actriz quien nos ha asegurado sentirse a gusto en este nuevo papel. «He tenido unas medidas de seguridad, fabulosas», ha dicho la artista, quien solo ha tenido buenas palabras para todo el equipo. Un trabajo del que podremos ser testigos a partir de enero de 2021



Fotos: Soledad González