Sebastián Yatra y Danna Paola son muy buenos amigos, quizá demasiado, porque hay fotos que despistan a sus fans y comentarios que hacen volar la imaginación. Así hace frente el cantante colombiano a estos rumores que cada vez cobran más fuerza

Los rumores suenan con fuerza y apuntan a que Sebastián Yatra podría haber caído rendido ante los evidentes encantos de Danna Paola. La cantante, que ha saltado a la fama en su papel como actriz en ‘Élite’, podría haber conquistado al cantante colombiano. Un rumor que pulula en las redes sociales desde que se publicase una fotografía de ambos junto a Diego Boneta en una cita que tuvieron juntos en México. Desde la publicación de la instantánea, cualquier comentario es bueno para contextualizar su posible romance, aunque los protagonistas ya se han afanado en dejar claro que tan solo son amigos y compañeros de profesión.

El hecho de que Danna Paola cambiase la letra de su canción justo en la parte en la que habla de Sebastián Yatra no ayuda a acallar estas voces. “Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, no. Yo duermo sola en mi cama”, dice la letra original. Ahora, en su último concierto en los premios Nickelodeon, la artista prefirió cantar una versión distinta: “Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, maybe (quizá en inglés). Yo duermo sola en mi cama”.

Una forma de acrecentar el rumor y seguir cosechando fama con la duda. Algo a lo que ahora ha tenido que hacer frente el propio Sebastián Yatra en una entrevista concedida a ‘Europa Press’, en la que ha querido aclarar qué hay realmente entre él y Danna Paola. Además, el cantante explica cómo se produjo su ruptura con Tini Stoessel y qué recuerdos atesora de su romance. Vea el vídeo.