«And Just Like That…» es el título de esta nueva aventura televisiva de Sexo en Nueva York, cuya principal novedad, respecto a la serie original, será la ausencia de Kim Cattrall

Este 2021 estará marcado por el regreso de una de las series más famosas del mundo, “Sexo en Nueva York”. Después de tantos ruegos por parte de sus seguidores, Sarah Jessica Parker volverá a meterse en la piel de la columnista Carrie Bradshaw, y volverá a calzar sus ya míticos “Manolos” mientras corretea por las calles de la Gran Manzana. Un papel que la convirtió en icono de moda y que ella misma ha sido la encargada de anunciar en sus redes sociales.

«And Just Like That…» es el título de esta nueva aventura televisiva de Sexo en Nueva York, cuya principal novedad, respecto a la serie original, será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha, pero que no aparecerá en estos nuevos episodios. Aunque la cadena no ha dado una explicación sobre este hecho, es muy posible que la no participación de la actriz se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

Quienes sí estarán acompañando a la Parker serán sus otras dos compañeras de reparto Cinthia Nixon y Cristian Davis, sus dos mejores amigas, respectivamente la abogada Miranda Hobbes y la comerciante de arte Charlotte York. Sarah Jessica Parker anunciaba con las siguientes palabras el regreso de la serie: “no pude evitar preguntarme… ¿Dónde están ahora?”, escribió acompañado de una especie de tráiler. La actriz y productora ejecutiva de la serie, se ha mostrado en todo momento ilusionada y contenta de que este proyecto saliera adelante. En tan solo 14 horas dicho vídeo lleva acumuladas más de cuatro millones de visitas. Un hecho que demuestra que la fiebremanía de la serie está más activa que nunca.

La plataforma digital detalló este lunes en un comunicado que «And Just Like That…» explorará «la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad» de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

«Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad, que siempre las ha definido», dijo hoy Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max. A su vez, Sarah, también ha querido pronunciarse a cerca del regreso de esta serie tan esperada. «Me gustaría saber en qué punto se encuentran las chicas y ver cómo se desenvolverían en esta nueva época. Quisiera saber cómo llevarían el tema de las redes sociales y las aplicaciones para ligar y observar cómo tratan el movimiento «Metoo» y muchas otras cosas», declaraba.

«And Just Like That…» contará con diez episodios de media hora de duración cada uno y comenzará a rodarse en Nueva York a finales de la primavera.