El enfado de Ricky Martin con su sobrino no ha caído en saco roto. El cantante acaba de demandar a Dennis Yadiel Sánchez Martin por extorsión y daños y es que el joven hace tan solo unas semanas le denunció por acoso sexual, una acusación que él asegura que es completamente falsa. Aunque su sobrino retiró la demanda, ahora Ricky Martin ha tomado cartas en el asunto y le reclama 20 millones de dólares, pues considera que su reputación se ha visto dañada y que ha llegado a perder varios contratos millonarios por ello.

No solo le acusa de lo anteriormente mencionado, sino que también ha emprendido acciones legales contra él por «persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios». Una demanda que ha sido presentada recientemente en el Tribunal de Primera Instancia de la Sala Superior de San Juan, en Puerto Rico, y que podría traer muchos problemas a este joven. Cabe señalar que este verano, en el mes de julio, Dennis acusó a su tío de violencia doméstica y por ello se emitió una orden de alejamiento contra el artista. No se podía acercar a él, pero todo ha dado un giro de tuerca inesperado. Si bien el denunciante dijo que temía por su seguridad y que Ricky Martin se había negado a aceptar que su relación había acabado, poco después se supo que Dennis sufría «problemas mentales». Justo antes de la vista retiró la demanda y reconoció no haber sufrido abusos por parte de Ricky.

Ricky Martin no piensa quedarse de brazos cruzados, ya que mantiene haber sido víctima de una mentira y sentir un dolor muy grande que espera algún día «poder sanar». «Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. La mentira hizo mucho daño, a mí, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo. No me pude pronunciar antes porque había un proceso en el que se me exigía estar en silencio», dijo el artista ante sus seguidores, un vídeo en el que se mostró desolado y en el que habló por primera vez sobre los sucedido.

