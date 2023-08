Rauw Alejandro borra todas las fotos con Rosalía (menos una)

El último movimiento de Rauw Alejandro nos tiene a todos despistados. Después de publicar 'Hayami Hana', su último single en el que destapa los motivos de su ruptura con Rosalía y le confiesa que no la olvida, ha dado un paso fulminante de cara a sacar de su vida a la catalana. Ni rastro de su expareja en su muro de Instagram. Si hace unos días, el perfil del reguetonero estaba plagado de imágenes de él y Rosi presumiendo desu amor, hoy nos levantamos con que solo queda una. Fue publicada en abril y corresponde a un momento de la grabación del videoclip 'Vampiros0s', de la demo 'RR' que lanzaron de forma conjunta en marzo.

Rauw Alejandro, borrón y cuenta nueva

No sabemos si las ha eliminado de forma permanente o sólo las ha archivado. Lo único seguro es que el álbum fotográfico que había colgado a lo largo de su relación con Rosi ya no está. Solo queda una fotografía, que en realidad son dos si se accede a la publicación: la foto que antecede a estas palabras y otra exactamente igual pero enfocada. En ella, se les ve sonriendo y muy cómplices, sin prever que meses después pondrían punto final a su relación, una noticia que pilló a todos desprevenidos. También a él, como deja caer en 'Hayami Hana': "No sé cómo parar de pensar en ese último abrazo. Si supiera que iba a ser el último no la hubiera soltado", canta.

Con algo más de 18,5 millones de seguidores, el reguetonero se ha desecho de la mayoría de recuerdos que atesoraba con su futura mujer. Llevaban tres años juntos y con planes de casarse próximamente. Ella lucía orgullosa su anillo de diamantes que él le había regalado y, en su última entrevista en 'El Hormiguero', incluso, hablaba de los vestidos de novia que ya tenía 'fichados'.

Una paradoja, sin duda, teniendo en cuenta que en su última canción es una auténtica oda a la española y al amor que compartieron. "Todas mis canciones son pa' ti desde 'Afrodisiaco'. Todo el mundo sabe eso, no viene al caso. Es que no dejo de extrañarla durmiendo en mis brazos", le escribe.

A la espera de que Rosi reaccione (o no), ninguno de los dos se ha dejado de seguir en redes. La intérprete de 'Momami'', por su parte, todavía mantiene intacto su muro de Instagram. Ahí están almacenadas todas las estampas idílicas de su relación con Rauw. A ella no se le ha vuelto a ver desde el cierre de su gira Motomami en Paris a mediados de julio.