Está claro que todas las relaciones no siempre son idílicas. En más de una ocasión hay que pasar por baches, y esta situación es incluso más dura cuando estás en el punto de mira. Así lo están viviendo la actriz Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas, que desde hace unos meses no paran de ver cómo su relación es cuestionada por los medios de comunicación y por sus seguidores.

Los rumores de crisis comenzaron el pasado mes de noviembre, cuando Priyanka cambió su nombre de usuario en Twitter e Instagram de @PriyankaChopraJonas a @PriyankaChopra. Los seguidores de la pareja se tomaron esto como una separación o, al menos, como una mala época para el matrimonio, ya que ella eliminó el apellido de su esposo de su nombre en las redes sociales. Al poco tiempo, en una entrevista con una revista, Priyanka describió su cambio de nombre como un riesgo que debía tomar para su carrera profesional, ya que ambos tienen ilustres carreras. «Debido al ruido de las redes sociales y a la importancia que tienen en nuestras vidas, creo que parece mucho más grande de lo que realmente es es», dijo la actriz, restándole importancia a lo ocurrido y especulado.

Nick no se quedó atrás y también realizó algunas declaraciones: «Hemos establecido límites en torno a nuestra vida personal y nuestra privacidad, y hemos trabajado muy duro para crear ese pequeño refugio para nosotros, nuestros amigos y nuestra familia». De este modo el Jonas Brother intentó zanjar los rumores de crisis.

Priyanka, por su parte, reconoce que en los últimos años, conforme ha ido avanzando su carrera como actriz, ella se ha vuelto más introvertida en un intento de darse prioridad a sí misma y a su salud mental. «Estoy empezando a protegerme a mí misma mucho más porque me he dado cuenta de cuánto te quita este mundo (el del entretenimiento)», argumentó Priyanka, que además señaló que en su trabajo tiene que intentar siempre decir lo correcto, hacer lo correcto, vestirse de manera correcta, no cometer errores y no tropezar porque el mundo está mirando y juzgando.

Planean tener hijos juntos

Quizás en un intento de acabar definitivamente con los rumores de separación, Priyanka confirmó que tienen pensado tener hijos en el futuro, ya que es un gran sueño de ambos. La actriz confirma que están esperando el momento adecuado, pues entienden que criar un hijo es una tarea que implica mucha atención y tiempo, y sienten que deben hacerlo cuando hagan una pequeña pausa en sus carreras, o cuando el ritmo de sus vidas se ralentice.

Exitosas carreras

La actriz está viviendo un gran momento profesional. Tras haber participado en series y películas como Blackmail, Quantico, Baywatch, ¿No es romántico?, Superheroicos y The White Tiger, ahora acaba de estrenar la película The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la saga Matrix. Priyanka es fan de estas películas desde que era una niña, cuando quedó impresionada por sus efectos especiales y su trama. Que le hayan ofrecido la oportunidad de interpretar uno de los papeles principales ha sido, sin duda, un sueño para ella, de manera que ha querido dar todo de ella misma para que la película quedara lo mejor posible.

Nick, por su parte, sigue desarrollando su carrera como cantante solista, tras haber alcanzado la fama unos años atrás junto con sus hermanos en la banda Jonas Brothers (y en las series que Disney Channel grabó sobre ellos, así como con Camp Rock). En marzo de 2021, Nick publicó su cuarto álbum como solista, Spaceman, y ha vivido todo un año lleno de conciertos en una gira promocional del mismo. Además, muchos fans de los Jonas Brothers sospechan que pronto la banda volverá a sorprenderlos con algo, ya que en 2019, cuando todos pensaban que no publicarían nada más, lanzaron el álbum Happiness Beggins, diez años después del último álbum que publicaron juntos.

Sin duda, tanto Nick como Priyanka se encuentran con mucha probabilidad en el mejor momento de sus carreras: no paran de lloverle las oportunidades y son queridos por una gran comunidad de fans que, aunque a veces especulen y creen falsos rumores, se preocupan por sus artistas favoritos.

